Verschrikkelijk! Schedel 6-jarig jongetje verplet langzaam zijn hersenen

Toen Daire Flanagan ter wereld kwam, wisten de artsen direct dat er iets mis was met het jongetje. Zijn schedel had een ongebruikelijke vorm. De kleine jongen bleek aan het Apert syndroom te lijden.

De ouders van het kereltje uit Belfast, kregen van de artsen te horen dat er een grote kans was dat hij het niet zou overleven. Inmiddels is Daire 6 jaar en een heel vrolijk kereltje, maar er zijn nog steeds (medische) zorgen over zijn zeldzame toestand.

Geplet brein

Zo bestaat de kans dat de schedel van Daire op een verkeerde manier groeit, waardoor zijn hersenen op den duur worden geplet. Daarnaast leeft hij nu met de gevolgen van zijn misvormde schedel, zoals zijn mogelijkheid om zelf te ademen en zijn achterblijvende groei.

Veel zorgen

Zo ademt Daire nu nog door een buis, die in zijn keel is aangebracht, en hij heeft iedere dag zorg nodig van zijn ouders. De schedel van Daire is inmiddels dubbel zo groot geworden en hij heeft al verschillende operaties achter de rug om er zeker van te zijn dat zijn brein genoeg ruimte heeft om te groeien, zodat hij op den duur hopelijk zelfstandig kan ademen. Maar er is nog een extra operatie nodig. De artsen denken er namelijk over om de botten in zijn gezicht te breken, om zijn schedel wijder te kunnen maken. Zo krijgt Daire ruimte voor zijn hersenen en kan hij zelfstandig ademen.

In de video hieronder zie je hoe Daire op consult gaat bij de artsen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het ventje.

