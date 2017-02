Het is misschien geen onderwerp voor bij de koffieautomaat op de werkvloer of in de rij bij de supermarkt, maar laten we eerlijk zijn, iedereen doet het: scheten laten. En dat is maar goed ook!

Een scheet laten, een wind laten, gas laten ontsnappen, hoe je het ook noemt, heel charmant wordt het toch niet. Maar het kan een ongelooflijke grote invloed hebben op je gezondheid en laten we vooral niet vergeten: het is een volledig natuurlijke lichamelijke functie. Onze spijsverteringsenzymen kunnen niet alles wat we eten verwerken. Met wat overblijft, gaan de bacteriën in onze dikke darm aan de slag. Bij het afbreken van die restjes komen gassen vrij. Géén scheten laten zou dus zorgwekkender zijn.

Houd je vast, dit zijn 7 verrassende en spectaculaire voordelen van scheten laten.

1. Bye, opgeblazen gevoel

Als je na het eten een opgeblazen gevoel hebt, kan (nog) niet ontsnapt gas een van de boosdoeners zijn. Voor de meeste mensen betekent een opgeblazen gevoel een iets opgezwollen buik en tijdelijke gewichtstoename, waardoor die nieuwe spijkerbroek net een tikkie te strak zit. Laat het gaan en de kans is groot dat het opgeblazen gevoel verdwijnt als sneeuw voor de zon.

2. Tegenhouden? No way, slecht idee

Natuurlijk, af en toe mag je best even je billen stevig samenknijpen om een gênante situatie te voorkomen, maar maak er geen gewoonte van. Helemaal in combinatie met andere spijsverteringsklachten zou dat kunnen leiden tot medische problemen.

3. Waarschuwingssignaal

Misschien kun jij je winden soms missen als kiespijn, maar bedenk ook dat ze in een vroeg stadium kunnen waarschuwen voor gezondheidsproblemen. Een sterke geur, een toenemende mate van winderigheid, pijn? Breng een bezoekje aan de huisarts.

4. De geur is goed voor je

Ja, je leest het goed. Het lijkt misschien raar, maar studies hebben aangetoond dat een verbinding die we in kleine hoeveelheden aanmaken in ons gas, waterstofsulfide, ons beschermt tegen ziekten. In grote hoeveelheden is het giftig, maar in het geval van winden heeft het een goed effect op onze lichaamscellen. Inhaleren zou zelfs preventief werken tegen infarcten, artritis, hartziekten en dementie.

5. Voor een gebalanceerd dieet

We hebben allemaal een gebalanceerd dieet nodig om gezond te blijven en onze winden kunnen helpen om aan te tonen waaraan jouw darmen behoefte hebben. Bijvoorbeeld: als je maar weinig scheten laat, kan het zo zijn dat je meer vezels moet eten en producten als linzen en bonen. Een overkill aan rood vlees daarentegen kan een nogal onplezierige geur veroorzaken: misschien een teken om daar iets zuiniger mee om te springen.

6. Een gezonde darmflora

Wist je dat slanke en gezonde mensen vaak meer scheten laten? Tja, dat is dan de prijs die je betaalt voor een gezonde levensstijl… Voedsel dat zorgt voor een efficiëntere spijsvertering zijn bijvoorbeeld bloemkool en spruitjes. Door het eten van deze bladgroenten gaan je darmbacteriën in een hogere versnelling.

7. Opluchting

Alles bij elkaar opgeteld hartstikke fijn, maar punt 7 moeten we ook vooral niet uit het oog verliezen: de opluchting die je voelt als je een dwarszittende scheet eindelijk kwijt kunt. Win(d)-win(d), toch?

Bron: Little Things. Beeld: iStock