Bewezen: na zoveel tijd gaat sex met dezelfde persoon vervelen

Natuurlijk kun je ’t nog zo spannend houden tussen de lakens als jullie zelf willen. Maar uit onderzoek blijkt dat sex wel degelijk saaier wordt als je ’t keer op keer met dezelfde persoon doet.

En dat gebeurt eigenlijk sneller dan je zou verwachten.

Weg roze wolk

Want: al na 12 maanden is dat kantelpunt er. Dan gaat de wilde spanning over in intiem en gemakkelijk. Maar, let wel: dat is ook belangrijk en dus niet per se slechter dan met veel passie. Het is in ieder geval anders, stellen wetenschappers.

Kids

Een onderzoeksteam van de Ludwig Maximilian University ondervroeg 3.000 mensen tussen de 25 en 41 jaar oud over hun seksleven. Hieruit bleek dat mensen het eerste jaar van hun relatie het gelukkigst waren met hun actieve leven in bed. Ook een opvallende uitkomst: mensen gaven niet aan dat het krijgen van kinderen van invloed was op hun seksleven. Ze vonden dat dat eigenlijk niet echt uitmaakte voor hoeveel zin ze hadden of hoe vaak ze het deden.

