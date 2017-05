Slaapwandel jij weleens? Dít is de oorzaak

Heb jij ooit weleens te horen gekregen dat je midden in de nacht door de slaapkamer aan het scharrelen was, jezelf begon aan te kleden of op zoek was naar de deur? Dan was je aan het slaapwandelen. Waarom gaan we eigenlijk ’s nachts aan de wandel?

1 op de 3 mensen heeft ooit wel eens geslaapwandeld. 3,5% van de mensen doet het zelfs regelmatig, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Als je aan het slaapwandelen bent, lijkt het voor je partner misschien alsof je wakker bent, maar eigenlijk ben je juist in een diepe slaap. Je ogen zijn wel open en soms reageer je ook op vragen, al kan het antwoord dan wel warrig of onverstaanbaar zijn. Het slaapwandelen kan kort duren, maar sommige slaapwandelaars kunnen maar liefst een uur ronddwalen voordat ze weer naar bed gaan.

NREM-slaap

Hoe komt het nou precies dat je gaat wandelen terwijl je slaapt? Het heeft te maken met je NREM-slaap: dat is een fase in de slaapcyclus waarin je hersenen al slapen, maar je lichaam nog actief is. Bij slaapwandelaars verloopt die overgang niet helemaal soepel. In principe zou je lichaam gewoon lekker in bed moeten blijven liggen, en niet je dromen moeten gaan uitvoeren. Maar dat gaat dus soms mis.

Vaker bij kinderen

Volgens deskundigen kan de oorzaak van slaapwandelen te maken hebben met een zenuwstelsel dat nog niet volgroeid is, meldt het slaapcentrum van Ziekenhuis Slingeland. Om die reden komt slaapwandelen vaker voor bij kinderen dan volwassenen. Meestal groeien die kinderen er ook weer overheen: als ze in de puberteit komen zou het slaapwandelen minder moeten worden. Bij kinderen kan het slaapwandelen ook komen door koorts, stress, vermoeidheid of angst.

Oorzaak

Bij volwassenen kan stress of vermoeidheid de oorzaak zijn, maar het gebruik van drugs, alcohol of medicijnen zou ook een rol kunnen spelen. Slaapwandel jij veel en wil je ervanaf komen? Dan kan het dus misschien helpen om dat glaasje wijn ’s avonds te laten staan. Daarnaast helpt het als je een regelmatig slaappatroon hebt. Je zou ook wat ontspanningsoefeningen kunnen doen voor het slapengaan.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Slingeland Ziekenhuis, Cosmopolitan. Beeld: Istock