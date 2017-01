Lief! Deze honden spelen voor het eerst in de sneeuw

Kun jij je herinneren wanneer je voor het eerst kennismaakte met sneeuw? Deze video laat zien hoe dat er in de dierenwereld aan toe gaat. Deze trouwe viervoeters zijn door het dolle heen.

Het is wit, gek van structuur en vooral heel erg koud. Als mens weten we dit over sneeuw, maar dieren zien alleen een gekke massa liggen. Spelenderwijs komen de honden in deze video erachter dat sneeuw best wel fantastisch speelmateriaal is. En dat zorgt voor hilarisch en vooral aandoenlijk beeldmateriaal.

Bron: Margriet.nl. Beeld: KIJK.