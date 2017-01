Soepel! Deze oma is de oudste yogalerares ter wereld

Leeftijd is geen excuus om niet te doen waar je gelukkig van wordt. Van dit credo weet de 98-jarige Tao Porchon-Lynch alles af. De Indische oma is de oudste yogalerares ter wereld en barst van de ervaring.

Flexibel, soepel, krachtig én gelukkig. Het zijn de basisingrediënten van het leven van Tao. Ze heeft met haar leeftijd en het feit dat ze nog steeds als yogalerares werkt, een record behaald in het Guinness World Records. Dit meldt de Amerikaanse krant The Huffington Post.

Ochtendgymnastiek

Het begon ongeveer 90 jaar geleden. Tao zag in haar geboorteplaats enkele jongens met yoga bezig zijn. Ze was betoverd door de mooie bewegingen en de rust die yoga met zich mee bracht. Sindsdien besloot ze zich te verdiepen in deze sport. En zo geschiedde. Inmiddels geeft Tao al ruim 75 jaar les, en is de uiterst flexibele oma niet van plan om haar yogamatje aan de wilgen te hangen.

En dat viel ook yogakledingmerk Athleta op, Tao is namelijk het gezicht van een nieuwe campagne van het label, genaamd ‘Power of She’. In de video (onderaan het artikel) vertelt ze over haar ontdekkingsreis met yoga, en wat yoga voor een mens kan betekenen. Zo vertelt ze aan The Huffington Post, “Yoga heeft álles te maken met de manier waarop we ademen. Onze ademhaling verbindt namelijk ons lichaam en laat ons toe om positief in het leven te staan. Als je bewust ademhaalt, sta je in contact met je innerlijke zelf en dat werkt verrijkend. Daar draait het bij yoga om.”

Tips van Tao

Ook deelt de 98-jarige nog meer wijsheden, over negatieve gedachten bijvoorbeeld. Zo tipt ze dat wanneer je negatieve gedachten hebt, en je merkt dat je hoofd zich ermee vult het tijd is om het roer om te gooien. “Die gedachten kruipen direct in je lichaam. Als je ’s morgens wakker wordt, zeg dan dat de komende dag de beste van je leven zal zijn. Veel mensen zeggen me dat ze veel van me hebben geleerd, maar ik heb hen eigenlijk alleen maar meegegeven hoe ze correct kunnen ademen.” Bekijk hieronder de video, waarin Tao vertelt over haar kracht, geluk en liefde voor yoga.

