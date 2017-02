Welke soort sla is het gezondst?

Het is de meest gegeten groente in Nederland: sla. Het smaakt eigenlijk overal wel bij en je kan er ook nog eens lekker mee variëren, want je hebt het in alle soorten en maten: ijsbergsla, veldsla, rucola… Maar wat is eigenlijk de gezondste slasoort? Plus: een supersimpele truc om je sla in één beweging te ontkroppen (zie video).

Als je aan sla denkt, denk je waarschijnlijk als eerste aan ijsbergsla en kropsla. Maar er zijn veel meer bladgroenten die onder de noemer sla vallen. En die zijn vaak een stuk gezonder! Een overzicht van de vitamines en mineralen in sla (per 100 gram, percentages van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid):

Kropsla/botersla (13 kcal)

5% kalium

66% vitamine A

6% vitamine C

128% vitamine K

18% foliumzuur

7% ijzer

4% calcium

IJsbergsla (14 kcal)

3% kalium

10% vitamine A

5% vitamine C

30% vitamine K

7% foliumzuur

2% ijzer

2% calcium

Romaine/bindsla (16 kcal)

7% kalium

174% vitamine A

40% vitamine C

128% vitamine K

34% foliumzuur

5% ijzer

2% calcium

Lollo Rosso (17 kcal)

5% kalium

148% vitamine A

128% vitamine K

6% vitamine C

9% foliumzuur

5% ijzer

3% calcium

Rucola (25 kcal)

11% kalium

47% vitamine A

136% vitamine K

25% vitamine C

24% foliumzuur

8% ijzer

16% calcium

Veldsla (21 kcal)

13% kalium

142% vitamine A

0% vitamine K

62% vitamine C

3% foliumzuur

12% ijzer

4% calcium

Spinazie (23 kcal)

16% kalium

188% vitamine A

47% vitamine C

604% vitamine K

49% foliumzuur

15% ijzer

10% calcium

Boerenkool (50 kcal)

13% kalium

308% vitamine A

200% vitamine C

1021% vitamine K

7% foliumzuur

9% ijzer

14% calcium

Zoals je ziet bevatten de ‘gewone’ ijsbergsla en kropsla een stuk minder vitamines en mineralen dan veel andere slasoorten. Als je een salade maakt van verschillende bladgroenten, is het dus verstandig om er ook wat blaadjes boerenkool en spinazie doorheen te gooien, boordevol vitamines. Of kies eens voor romaine sla, voor een foliumzuur boost. Maar de belangrijkste boodschap: blijf variëren!

