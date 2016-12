Een spiegel maakt de ruimte niet alleen optisch groter; het is ook nog eens een handig middel om ongewenste vreetbuien binnen de perken te houden. Mensen maken namelijk een stuk minder ongezonde keuzes wanneer ze hun reflectie zien.

In de Journal of Association of Consumer Research staat een onderzoek waaruit blijkt dat mensen een stuk taart veel minder lekker vinden wanneer er een spiegel in de buurt is. In een kamer zonder spiegels vonden de deelnemers de taart heerlijk. Voor salade gold dat niet: die smaakt precies hetzelfde; of de kamer nou wel of geen spiegels had.

Gedrag

Jezelf zien eten triggert een soort mindfulness. “Een spiegel laat mensen meer zien dan alleen hun uiterlijke voorkomen. Het helpt om mensen zichzelf objectief te laten zien en helpt hun eigen gedrag te beoordelen op een manier waarop ze dat ook bij anderen doen.” Je weet dus wat je te doen staat als je van 2016 een nog gezonder jaar wil maken…

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock