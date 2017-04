Stellen die evenveel drinken hebben grotere kans bij elkaar te blijven

Getrouwde stellen die evenveel alcohol drinken, hebben een grotere kans om bij elkaar te blijven. Dat zou blijken uit onderzoek. Wil je bij deze wetenschap direct een wijntje inschenken, maar is die niet gekoeld? Met de truc uit de video heb je dat zó voor elkaar.

Onderzoekers van een Amerikaanse universiteit hebben 2.767 stellen ondervraagd die op het moment van het onderzoek gemiddeld 33 jaar getrouwd waren. Uit de cijfers blijkt dat meer dan de helft van de stellen die evenveel drinken, over het algemeen gelukkiger zijn met hun relatie. Deze stelling gaat trouwens ook op voor stellen die helemaal géén alcohol drinken.

Vrije tijd

De onderzoekers gaan ervan uit dat stellen die samen drinken meer vrije tijd met elkaar doorbrengen. Dat zou de kwaliteit van het huwelijk (of de relatie) verbeteren.

Elk weekend Bob

Wat níet goed is voor een lange relatie is als de één frequent dieper in het glaasje kijkt dan de ander. Niemand vind het leuk om elk weekend de Bob te zijn, en dat 33 jaar lang. Bovendien doen dronken mensen vooral onaangenaam tegen hun nuchtere medemens.

Romantisch

Het onderzoek is geen vrijbrief om iedere avond samen los te gaan, maar af en toe een romantisch glaasje wijn bij het eten werkt dus best goed.

