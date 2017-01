Dit is wat stellen met een goed sexleven doen (wat anderen niet doen)

Ondanks alles wat de Kama Sutra beweert, is het nou eenmaal zo dat het vuur tussen de lakens dooft naarmate je elkaar langer kent. De universiteit van Toronto heeft echter een goede oplossing gevonden voor dat probleem.

Een goed sexleven draait niet om iedere week een trukendoos opentrekken, maar heeft alles te maken met je mindset tegenover sex. Geloven dat een fijn sexleven moeite en hard werken kost, scheelt volgens onderzoek namelijk al de helft.

Pragmatische kijk

“We weten dat het sexleven in langetermijnrelaties niet altijd perfect is en het sexueel verlangen vaak afneemt”, zegt hoofdonderzoeker Jessica Maxwell. “De individuen die het best voorbereid waren op die veranderingen, zijn degene met een pragmatische kijk op sex en bereid zijn om hard te werken om hun sexleven te verbeteren.”

Sexuele groei

Om tot die conclusie te maken ondervroegen wetenschappers 1900 hetero- en homoseksuele stellen. Ze stelden vragen over hoe tevreden ze waren over hun sexleven en hun relationele overtuigingen. Daarna werden de ondervraagden in twee groepen verdeeld: degene die geloofden in ‘sexuele groei’ en degene die geloofden in ‘sexuele lotsbestemming’. Die laatste groep gelooft dat een goed sexleven vooral draait om het vinden van een compatibele partner.

Tuin

Uiteindelijk bleek dat die eerste groep, zij die geloven in sexuele groei, er beter vanaf komt tussen de lakens. Zij hadden betere, meer toegewijde sex met hun partner. “Je sexleven is als een tuin en heeft genoeg water en verzorging nodig om het te behouden”, aldus Maxwell.

