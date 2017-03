Volgens jouw sterrenbeeld kun je beter niet daten met deze sterrenbeelden

Grote kans dat als je single bent, je regelmatig op date gaat met een potentiële nieuwe liefde. Maar als het aan de sterren ligt staat er voor jou en je potentiële vlam niet altijd ‘liefde’ in de sterren geschreven. Komt door je sterrenbeeld.

Sommige sterrenbeelden zijn samen (gebaseerd op karaktereigenschappen) een absolute match, maar sommige juist totaal niet. Libelle somt op welke sterrenbeelden eigenlijk niet zo goed bij jou passen.

Ram (21 maart- 20 april)

Kan beter niet daten met: steenbok

Rammen zijn echte regelbrekers, terwijl steenbokken juist fan zijn van regels. Je zult je al snel bekritiseerd voelen in het bijzijn van een steenbok, of het gevoel hebben dat je je moet gedragen. Terwijl spontaniteit juist op jouw lijf geschreven is. Een steenbok is een echte workaholic, terwijl jij dat niet echt bent.

Stier (21 april- 21 mei)

Kan beter niet daten met: waterman

Als het op relaties aankomt ben jij vol warmte en liefde, terwijl de waterman een beetje rebels is én vol logica zit. Dit kan ervoor zorgen dat jullie verstrikt raken in een paradoxale botsing van verschillende verwachtingen. Waar jij kiest voor luxe, gaat de waterman eerder voor de basis. Tussen de lakens kan dit nogal experimenteel uitpakken, niets mis mee, maar in het echte leven is dit een mismatch pur sang.

Tweelingen (22 mei- 21 juni)

Kan beter niet daten met: schorpioen

Je vindt de verleidingstactieken van de schorpioen woest aantrekkelijk. Maar zodra de schorpioen een stap dichterbij jullie relatie doet, deins jij terug. Je dacht dat dit een leuke flirt was, maar de schorpioen wil direct exclusiviteit. Wil je dit wel?

Kreeft (22 juni- 23 juli)

Kan beter niet daten met: boogschutter

Wild, losbollig en onbezonnen. De boogschutter neemt je mee in een tornado, en dat is precies wat jij af en toe nodig hebt om uit je schulp te kruipen. Maar dit patroon van tornado’s, zonder diepgaande gesprekken, geven je op den duur een angstig gevoel. Boogschutters zijn intens sociaal, en jij trekt al deze drukte niet. Dit onbegrip van weerskanten zorgt voor een pijnlijke situatie tussen jullie.

Leeuw (24 juli- 23 augustus)

Kan beter niet daten met: vissen

De dromerige, bruisende vis verovert constant je hart. Je hebt een knuffelmaatje gevonden die je meeneemt naar niemandsland. Je kunt je bij wijze van spreken verdrinken in dit sprookje, maar de onverwachte sombere stemmingswisselingen van de vis kunnen je een slecht gevoel geven. Je trekt het je persoonlijk aan, hij brengt je aan het twijfelen over alles. Oei, wegwezen.

Maagd (24 augustus- 23 september)

Kan beter niet daten met: weegschaal

Eindelijk heb je iemand gevonden die je gedefinieerde smaak en stijlgevoel kan waarderen. De eerste dates zullen pure magie ademen. Maar als je uiteindelijk een nieuwe afspraak wil maken, houdt de weegschaal onverwachts de boot af. Je moet geduld hebben om het hart van een weegschaal te veroveren. Want die moet je voor je winnen en dat kost tijd. Het haalt een gefrustreerde vrouw in je naar boven waar je helemaal niet gelukkig van wordt.

Weegschaal (24 september- 23 oktober)

Kan beter niet daten met: maagd

Dit lijkt op het eerste gezicht een goede match. Jullie hebben dezelfde smaak, en vinden hetzelfde belangrijk in het leven. Maar de door resultaten gedreven maagd is constant op missie om een betere versie van zichzelf te worden. Terwijl jij het geheel door een wat rooskleurigere lens ziet. Je voelt je opgehaast. En terwijl jij die gulle gever bent voor diegenen die je lief hebt, is de maagd een gierige gever. Dag, dag chemie!

Schorpioen (24 oktober- 22 november)

Kan beter niet daten met: tweelingen

Alhoewel je je erg aangetrokken voelt tot een tweelingen, gaat het mis wanneer jij je wil binden. De hakkelige communicatie van de tweelingen maakt je onzeker. Gaat hij ooit nog een keer sneller dan een week je berichtjes beantwoorden? Je bent constant op je telefoon aan het kijken. En terwijl de tweeling nog in volle flirtmodus zit, ben jij allang die chemie en flirtmodus voorbij.

Boogschutter (23 november- 22 december)

Kan beter niet daten met: kreeft

De wereldwijze kreeften zijn de perfecte mensen om mee af te spreken. Ze laten je lachen, je hebt plezier met ze. Maar ze zullen je altijd veilig op een afstandje houden. Terwijl ze in de liefde juist meteen neigen naar het claimen van jouw liefde. Je alarmbellen gaan rinkelen wanneer de kreeft je na de derde date al overspoelt met liefdesverklaringen.

Steenbok (23 december- 20 januari)

Kan beter niet daten met: ram



Jij bent de volwassene en de ram speelt nog steeds het kind. Alhoewel jullie allebei op zoek zijn naar hetzelfde: liefde. Toch lijkt het niet te werken tussen jullie. Jullie zijn simpelweg te verschillend. Dit zorgt op de korte termijn al voor een breuk en/of moeilijke gesprekken.

Waterman (21 januari- 18 februari)

Kan beter niet daten met: stier



Hoe zeer je de romantische gebaren van de stier ook waardeert, de passie van de stier overvalt je een beetje. En dat is niet het enige. De stier wil het graag terughoren en zien. Zo hoor jij eigenlijk elk sms-je met een ‘ik hou van je’ te eindigen, want anders krijg je de vraag waarom je het niet stuurt. Jij bent ondanks de liefde onafhankelijk, de stier is juist gigantisch afhankelijk. Daarnaast zijn jullie klassieke normen en waarden totaal verschillend.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Kan beter niet daten met: leeuw

In eerste instantie ben je zwaar onder de indruk van de romantische gebaren van de leeuw. Dates duren standaard 48 uur. Jullie praten eindeloos. Maar eigenlijk weet je nog steeds niet wie die persoon is die tegenover je zit. De trotse leeuw worstelt om zich kwetsbaar op te stellen. Je vindt het vermoeiend.

