Prachtig! Student maakt aangrijpende reclame voor Adidas

Soms kom je reclames tegen die je direct raken. Precies dat doet dit filmpje van de 26-jarige filmmaker en student Eugen Merher. Hij maakte een aangrijpende reclame voor Adidas, met in de hoofdrol een man in een verzorgingstehuis.

Het filmpje laat een Duitse ex-marathon renner zien die in een verzorgingstehuis zit. Hij is zichtbaar ongelukkig, voelt zich eenzaam en kijkt dagelijks naar de foto’s van zijn gloriedagen als marathonloper. Op een dag ontdekt hij zijn oude Adidas sneakers, en trekt ze aan om een rondje te gaan hardlopen. Maar de verzorgers in het tehuis denken daar heel anders over…

Aangrijpend

Gek genoeg is deze commercial niet in samenwerking met het merk zelf tot stand gekomen. De jonge filmmaker heeft deze reclame buiten het merk om gemaakt. En toen de student het bij de communicatie-afdeling van Adidas bracht, kreeg hij geen reactie. Wat ons betreft een gemiste kans, want dit is een prachtige reclame die je bij de keel grijpt.

Bron: BoredPanda.com. Beeld: KIJK.