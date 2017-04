Als je op latere leeftijd na een jarenlange relatie weer vrijgezel wordt, om welke reden dan ook, dan kan het best eng zijn om je weer op het ‘datingpad’ te begeven. Maar je wilt vast ook niet de rest van je leven alleen blijven. Waag de sprong in het diepe: met deze tips moet het lukken om een nieuwe liefde te vinden.

1. Zorg er eerst voor dat je weet wat je wilt

Daten op je 50e o 60e is niet meer zoals het was als twintiger. De tijden zijn veranderd, maar ook jíj bent veranderd, en misschien ook wel jouw idee over de ideale man. Voordat je op zoek gaat naar een nieuw maatje moet je dat goed voor jezelf op een rijtje hebben. Stel jezelf wat belangrijke vragen: waarom wil je weer gaan daten? Ben je klaar voor een serieuze relatie of wil je liever gewoon wat vrijblijvende lol hebben? Wat zoek je in een man? Als je dat duidelijk voor ogen hebt, kun je de volgende stap nemen.

2. Maak een account aan bij een datingwebsite (voor senioren)

Natuurlijk bestaat de kans dat je buiten op straat of in een bar zomaar tegen een geweldige vrijgezelle 50-plusser aanbotst, die de nieuwe liefde van je leven blijkt te zijn. Maar die kans is wel een stuk kleiner dan toen je 20 jaar was en bijna alle mensen om je heen nog op zoek waren naar een partner. Registreer je daarom bij een datingwebsite: het ontmoeten van mensen via het internet is voor veel mensen een stuk minder eng dan dat je gelijk echt op date moet. Je kunt elkaar rustig leren kennen door met elkaar te chatten of te mailen. Zo kun je erachter komen of jullie hetzelfde idee hebben van een relatie. Kies voor een datingwebsite die zich richt op jouw leeftijdsgenoten.

3. Zorg voor een leuk profiel met een mooie foto

Als je een interessant datingprofiel aanmaakt met een vrolijke foto, vergroot je de kans op reacties. Je moet er wel even wat tijd insteken. Wat maakt jou de vrouw wie jij bent? Probeer daar een uniek antwoord op te geven, maar blijf wel jezelf. Zorg dat de andere gebruikers geïnteresseerd raken door iets leuks te vertellen over je interesses en hobby’s. Wees niet te lang van stof. Let op dat je geen persoonlijke gegevens als je complete naam en adres weggeeft. Je profielfoto moet recent zijn gemaakt, van goede kwaliteit zijn en je gezicht goed laten zien. Heb je geen recente foto, laat er dan eentje maken.

4. Kijk op alumniwebsites of online groepen

Vrijgezellen 50-plussers vind je niet alleen op online datingsites, maar ook op andere plekken op het internet. Denk bijvoorbeeld eens aan websites voor alumni van jouw opleiding: die organiseren vaak evenementen voor oud-studenten, zoals lezingen of borrels. Zo’n evenement is een uitgelezen kans om oude studiegenoten te ontmoeten, waarvan sommigen misschien nu ook weer single zijn.

Er bestaan op sociale media ook allerlei online groepen voor mensen met dezelfde woonplaats of met een bepaalde hobby of interesse. Kies groepen uit waarin je zelf geïnteresseerd bent, zoals tuineren, of wandelen. Reageer eens op de berichten die erop staan, zo kun je in gesprek raken met andere gebruikers van de groep. Wie weet bloeit er wel iets moois op!

5. Ontmoet meerdere mensen

Ben je via een van bovenstaande wegen met iemand (digitaal) aan de praat geraakt, vraag hem (of haar) dan mee uit voor een kop koffie of een borrel. Ja, het is eng om weer te gaan daten, maar hoe meer je het doet, hoe makkelijker het wordt. En onthou dat de persoon tegenover je het waarschijnlijk ook spannend vindt.

In eerste instantie is het trouwens prima om met meerdere mensen af te spreken: hoe meer mensen je leert kennen, hoe groter de kans is dat daar de juiste persoon tussen zit. En hoe meer mensen je leert kennen, hoe sneller het je duidelijk wordt wat je leuk vindt en wat juist níet.

6. Veel plezier!

Misschien wel het belangrijkste: heb plezier! Stap uit je comfortzone en doe nieuwe dingen die je nog nooit hebt gedaan. Lach, flirt, en maak er een mooie tijd van.

Bron: Living Better 50. Beeld: Istock