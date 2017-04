5 tips om een opgeruimde versie van jezelf te worden

Sommige mensen lijken een zesde zintuig te hebben en moeiteloos álles te kunnen overzien. Terwijl jij worstelt met organiseren en probeert geen chaos te krijgen, vinken zij moeiteloos hun to do-lijstje af. Hoe dan? Zo dus.

In de video hierboven zie je hoe je in no time een notitieboekje opfleurt. Handig!

Mocht je een drukke week op komst hebben, dan hebben we bij Libelle een aantal tips bij elkaar gesprokkeld om een georganiseerder leven te leiden.

1. To do-lijstjes

Als je te druk in je hoofd bent dan heb je grote kans dat er een aantal dingen in je hoofd door elkaar lopen. Het gevolg: je vergeet de helft. Daarom is het belangrijk om de dingen die gedaan moéten worden op een lijstje te zetten. Begin bij het begin, en gebruik dit lijstje als leidraad. En het gevoel van het afvinken is héérlijk!

2. Probeer opgeruimd te zijn (en te blijven)

Heb je net een map uit de kast getrokken? Zet hem netjes terug en gooi hem niet op de stapel. Staat je bureaublad vol met onnozele afbeeldingen en documenten? Organiseer en maak mapjes aan. Wat je niet nodig hebt kun je direct in je digitale prullenmand slingeren. Als je te druk bent dan heb je vaak de neiging om alles maar op een hoopje te gooien, maar het gevolg is dat je op den duur dingen kwijt bent en, jawel, nog meer stress krijgt. Probeer jezelf aan te leren om alles op een eigen plek terug te zetten. Mappen bij mappen, brieven bij brieven, ruim je inbox op etc.

3. Tijd voor voorbereiding

Ook al loopt je hoofd over en heb je echt geen ‘tijd’ voor iets extra’s, trek toch wat tijd uit voor voorbereiding want dat gaat je hoe dan ook tijd schelen. Of het nou om je outfit, je lunch, je werkplanning of het boodschappen doen gaat. Wanneer je de tijd neemt om simpelweg een boodschappenlijstje op te stellen hoef je niet nog een keer op en neer omdat je iets bent vergeten.

4. Herinneringen

Moet je vandaag de huisarts bellen, die brief op de bus doen, een rekening betalen, een cadeau voor de verjaardag van je vriendin kopen of eindelijk dat ene mailtje opzoeken? Maak op je telefoon handig een herinnering aan. Zorg ervoor dat je een alarm krijgt met wat je precies moet doen.

5. Leer ‘nee’ zeggen

Je kunt namelijk niet álles altijd maar combineren met je werk, je gezin en je to do-lijst. Je hebt maar 24 uur in een dag, dus geef jezelf geen onmogelijk schema door overal maar ‘ja’ op te antwoorden. Wanneer je nee leert zeggen houd jij het overzicht, en krijg je veel meer rust in je hoofd.

Bron: Flair.be. Beeld: iStock