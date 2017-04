‘Een uur hardlopen kan je leven met een paar uur extra verlengen’

Dat hardlopen goed voor je is, hoeven we je natuurlijk allang niet meer te vertellen. Maar er is nog meer goed nieuws: een uur hardlopen kan je leven al met zeven uur verlengen. Dat blijkt uit onderzoek van de Iowa University dat werd gepubliceerd in de New York Times.

Dat houdt theoretisch gezien in dat iemand die 40 jaar lang iedere week 2 uur hardloopt, drie jaar langer kan leven. Dat is volgens de onderzoekers overigens ook meteen het maximum – het heeft dus qua levensduur niet zoveel zin om opeens vier uur per week te hardlopen. De universiteit legde gezondheidsgegevens van hardlopers en niet-hardlopers naast elkaar.

Effect

En er is nog meer goed nieuws: het maakt niet uit hoe snel je loopt. Niet zo’n hardloper? Activiteiten als wandelen en fietsen zijn ook goed voor je levensverwachting – al is het effect bij hardlopen beter zichtbaar.

Bron: New York Times.