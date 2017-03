Een verrassende truc waardoor je nooit meer teveel snoept

Op je lijn letten is nog nooit zo makkelijk geweest. Uit onderzoek blijkt dat wanneer we een nette keuken hebben, we veel minder snel gaan snacken.

Onderzoekers van de Amerikaanse Cornell Food and Brand Lab hebben dit onderzocht.

Gedoe

Zij lieten bijna 100 vrouwen meedoen aan het onderzoek. De vrouwen moesten een schrijfopdracht maken en daarna mochten ze wachten in een keuken. Ze moesten schrijven over iets wat hun stress gaf en waarover ze het gevoel hadden dat ze geen controle hadden, om zo hun stressgevoel aan te wakkeren. De helft wachtte in een drukke, rommelige keuken, de andere helft in een schone, nette keuken. In de keuken stonden schalen met koekjes en andere zoetigheden klaar.

Zorgen wegeten

Wat blijkt? De vrouwen die in de chaotische keuken moesten wachten, namen met hun stressgevoel veel sneller een snack dan de anderen. Er stonden ook schalen met wortels klaar in de keukens. De vrouwen in de nette keukens namen eerder een gezonde hap dan de vrouwen die in de rommel zaten. Ook mochten er een aantal vrouwen schrijven over iets waar ze heel goed in waren en waar ze wel controle over hadden. Zij namen zo’n 100 minder calorieën dan de vrouwen die over stress moesten schrijven.

De onderzoekers concluderen daarom dat stress en rommel oorzaken zijn van ongezond snacken. Nu kan mindulness of meditatie helpen om je stress te verminderen, maar opruimen heeft dus ook zeker z’n voordelen op mentaal vlak.

Bron: Real Simple. Beeld: Getty