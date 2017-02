Vintage zoekplaatje: zie jíj de vrouw van de zeeman?

Iets hoeft niet nieuw te zijn om viral te gaan, zo blijkt maar weer. Dit vintage zoekplaatje van een zeeman die zijn vrouw zoekt, gaat het hele internet over.

En het is best lastig: want zie jij zijn vrouw ergens?

De tekst gaat verder na de video.

Denk even anders

De optische illusie is lastiger dan je verwacht. Volgens de makers kun je ’t alleen oplossen als je een ‘perfecte perceptie’ hebt. We geven je vast een tip: ze is dichterbij dat je denkt… En waar je precies naar zoekt? Denk goed aan een vrouwengezicht. Komt ‘ie:

Om dit raadsel op te lossen moet je erg creatief zijn, dat is duidelijk.

Want, zo luidt de oplossing; je moet ‘m ondersteboven houden om de vrouw te zien. Kijk maar mee:

Grappig hè, als je ’t eenmaal ziet? Zoekplaatjes zijn dus helemaal niet iets van de 21e eeuw.

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter