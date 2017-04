De Leeuw is een stuk tevredener over haar uiterlijk dan vorige week en voor de Tweeling komen er mogelijk succesvolle weken aan. De Boogschutter is geneigd om te snel knopen door te hakken.

Stier

21-4 t/m 20-5

Het wordt een rustig en ontspannen weekje voor de Stier. En dat is mooi, want zij houdt er niet van als er veel tegelijk gebeurt. Liever doet zij één ding, en dan goed. En ze verdeelt haar aandacht liever niet over te veel dingen, of mensen. Tijdens het weekend zal je dat waarschijnlijk toch moeten doen, maar met een beetje geluk komt er hulp.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Blijf vooral doorgaan op de eerder ingeslagen weg! De Tweelingen kan veel voor elkaar krijgen in deze tijd, dus het zou zonde zijn als je niet met volle snelheid doorgaat. De Tweelingen kan heel succesvol zijn. Niet alleen deze week, maar ook in de volgende weken. En zou je iets meer uw best doen, dan kan er zelfs sprake zijn van (een beetje) roem!

Kreeft

22-6 t/m 22-7

Heeft de Kreeft een partner, dan kan die naar haar idee over allerlei kleinigheden vallen. Als jij op jouw beurt ook moeilijk gaat doen, dan kan ruzie ontstaan. Beter is het om niet op iedere slak zout te leggen en te proberen te ontdekken wat er moet gebeuren om een brug te slaan. Dat lukt je beter dan gedacht. Kwestie van wat Kreeften-charme in de strijd gooien.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Uiterlijk is nog steeds belangrijk voor de Leeuw, maar anders dan vorige week is zij daar nu een stuk tevredener over. Dat doet wonderen voor het humeur, met als gevolg dat je zin krijgt om te gaan shoppen. Dan zouden er een paar mooie koopjes in het verschiet kunnen liggen, maar let op: geef niet meer geld uit dan je te besteden hebt.

Maagd

23-8 t/m 22-9

Er zou iemand in de omgeving kunnen zijn die iets onaardigs over je zegt. Niets van aantrekken, Maagd. Maak er zéker geen ruzie over, want het trekt vanzelf wel weer bij. Het is in deze tijd voor de Maagd belangrijk om zich niet door bijkomstigheden – want dat is het – te laten afleiden. Probeer liever zo veel mogelijk bij jezelf te blijven.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

Aan het begin van de week voelt de Weegschaal zich onder druk staan. Er moet veel gebeuren en hoewel veel van die dingen best leuk zijn, komt het allemaal tegelijk. Dat belet de Weegschaal om plezier in ál die dingen te hebben. Misschien kunnen sommige zaken naar een later tijdstip worden verplaatst? Dat geeft wat meer lucht om te kunnen genieten.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

De Schorpioen is ambitieus: zij wil graag goed zijn in wat zij doet en is bereid veel moeite te doen om nog beter te worden. Deze week zijn er momenten dat je denkt op het gewenste niveau te zitten, maar er zijn ook momenten dat je vindt dat er nog véél moet gebeuren. Voor de gemoedsrust van de Schorpioen: blijf voorlopig naar verbetering streven.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

De Boogschutter is normaal gesproken prima in staat om met onzekerheden om te gaan, maar deze week ligt dat anders. Zij heeft met een aantal ongewisse factoren te maken, en dat maakt onrustig. De Boogschutter is daardoor geneigd om snel knopen door te hakken. Het risico bestaat dat dat té snel gaat, het is beter om sommige zaken even af te wachten.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

De Steenbok vindt waarschijnlijk dat zij wel wat meer mag bewegen. Het punt is alleen dat de Steenbok niets half doet. Integendeel: neemt zij eenmaal het besluit om te bewegen, dan wordt er meteen een heel trainingsprogramma in elkaar gezet. Probeer zo’n programma langzaam op te bouwen. Meteen heel streng zijn voor jezelf is nergens voor nodig.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Het kan zijn dat de Waterman een beetje gehaast is deze week. Er is veel te doen en het idee leeft dat als er niet snel wordt geschakeld, zij achter het net zal vissen. Dát geeft weer het risico dat er op een gegeven moment te snel wordt geschakeld. Dat zou jammer zijn, want juist nu kunnen er, als er wel goed wordt nagedacht, een paar succesjes worden geboekt.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Hulp nodig van iemand, Vissen? Vraag een vrouw, want in deze periode kan de Vissen meer van vrouwen verwachten dan van mannen. Sterker nog, er zou een man in de omgeving kunnen zijn die graag de baas over je speelt. Nergens voor nodig om dat te pikken. De vissen is sterk genoeg om daar tegen in opstand te komen. Vissen is haar eigen baas.

Ram

21-3 t/m 20-4

Voor de Ram breekt een tijd aan waarin de liefde een grote rol kan spelen. Misschien gaat zij wel meer geld verdienen. Misschien gaat zelfs op beide terreinen flink worden gescoord. De lente is in elk geval een periode waarin de Ram het geluk behoorlijk aan haar zijde heeft. En wat daar nog bijkomt: de mensen vinden je dit voorjaar aardig, en ze gunnen je wat.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas