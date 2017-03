Zóveel jaar is de gemiddelde vrouw in haar leven ongesteld

Natuurlijk weet je zelf als geen ander hoe je lichaam werkt en voel je vaak allang aankomen ‘dat het weer de tijd van de maand is’. Of je hebt er geen last meer van, sinds de overgang.

Toch zijn we, bij elkaar opgeteld, behoorlijk lang ongesteld (geweest).

Schrik niet: het Britse bedrijf DAME deed een uitgebreide berekening en wat blijkt: de gemiddelde vrouw is in haar leven zo’n 3500 dagen ongesteld. Even omrekenen: dat komt neer op 10 (!) jaar. Je zult je gelijk afvragen of dat écht klopt. Want 10 jaar, dat is wel heel erg veel, toch?

Iedereen is anders

Hoeveel dagen per maand iemand menstrueert, verschilt uiteraard altijd een beetje per persoon. Maar meestal is het tussen de 3 tot 6 dagen. De meeste vrouwen worden tussen hun 12e en hun 15e voor het eerst ongesteld. En tja, dat allemaal bij elkaar opgeteld maakt al gauw 3500 dagen vol krampen en gehannes met tampons.

Dure grap

En ja, dat zijn nogal wat tampons en andere sanitaire spulletjes. De gemiddelde vrouw gebruikt volgens het bedrijf tussen de 11.000 en 15.000 sanitaire producten in haar leven. Kun je nagaan wat je daar allemaal voor andere dingen van had kunnen kopen…

