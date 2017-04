Waarom je geen elastiekje om je pols moet doen

Heb je lang haar en doe je weleens een elastiekje om je pols? Misschien moet je dat maar niet meer doen.

Zo’n elastiekje is namelijk een ware bacteriënmagneet (zeker als het nat is). Een Amerikaans meisje haalde overal het nieuws omdat ze er eerst een klein bultje door kreeg, dat niet veel later een heel abces werd.

Bacteriële infectie

In eerste instantie dacht ze dat ze door een spin was gebeten, maar toen de antibiotica die ze kreeg niet werkte en de zwelling alleen maar erger werd, kreeg ze in het ziekenhuis te horen dat haar elastiekje de boosdoener was. Ze had een drievoudige bacteriële infectie opgelopen. De bacteriën waren via haar huid en haarvaatjes in haar bloedbaan terechtgekomen. Hoewel een bult op je pols niet zo ernstig lijkt, is dat het wel. Volgens de arts had het zelfs haar dood kunnen worden.

Schoonmaken

Dus mocht je wel eens elastiekjes om je pols dragen, wees gewaarschuwd. Gebruik niet te strakke elastiekjes, maak ze regelmatig schoon of koop een metalen armband waar het elastiekje als het ware in ligt.

Bron: AD. Beeld: iStock