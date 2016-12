Dít is waarom je ’s nachts zonder reden wakker wordt

Word jij ook vaak midden in de nacht wakker, zonder dat daar echt een reden voor is? Je hoeft niet naar de wc, je hebt geen dorst, er is geen lawaai om je heen, en je bent ook gewoon nog moe. Waardoor komt het dan toch?

Volgens slaapexpert Neil Stanley heeft het alles te maken met je natuurlijke slaapritme. “Nadat je in slaap bent gevallen, kom je in een diepe slaap terecht. Daarna kom je in een lichtere slaap terecht, de REM-slaap. Tijdens je REM-slaap word je veel makkelijker wakker.”

90 minuten

Tijdens de nacht doorloop je meerdere slaapcyclussen van zo’n 90 minuten. Na elke REM-slaapcyclus ontwaak je doorgaans even kort, meestal onbewust, voordat je weer in een nieuwe slaapcyclus terecht komt. “Maar tijdens je REM-slaap word je sowieso van het minste of geringste al wakker, vooral aan het einde van zo’n cyclus van 90 minuten.” Zo kun je al wakker worden van een lichte beweging van je partner, of van de eerste zonnestralen die onder je gordijn doorkomen.

Wakker liggen

Je kunt er dus helaas niet veel aan doen, maar je kunt wel voorkomen dat je vervolgens lang wakker ligt. Ga bijvoorbeeld niet steeds op de wekker liggen kijken om te zien dat het 3:15 uur is, en even later 3:17 uur, en 3:21 uur. Kom ook niet in de verleiding om je telefoon te checken; dat werkt averechts. Wat wél goed zou werken, is deze ademhalingsoefening. Volgens een Harvard-professor val je met deze oefening binnen 1 minuut in slaap.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Istock

