Wetenschap bewijst: een drankje met vrienden in de kroeg is juist gezond

Veel mensen grijpen de maand januari aan om hun alcoholinname te minderen. Heel goed, maar volgens de wetenschap is met een (alcoholisch) drankje in de kroeg ook niks mis. Integendeel.

De universiteit van Oxford concludeert namelijk dat regelmatig met vrienden de kroeg in duiken heel gezond is. Het sociale aspect in combinatie met een drankje zorgt ervoor dat je stressniveau daalt, je welzijn en erop vooruitgaat en je in het algeheel tevredener bent over je leven.

Buffers

Volgens de wetenschappers moeten we het effect van een sociale kring op onze gezondheid niet onderschatten.”Onze sociale netwerken zijn één van de belangrijkste buffers tegen mentale en fysieke gezondheidsproblemen”, zegt onderzoeker Robin Dunbar.

Endorfine

“Cafés hebben traditioneel de rol van een plek waar gemeenschappen samen komen om te socializen. Daarnaast speelt alcohol een rol, die de aanmaak van endorfine stimuleert en zo helpt om sociale relaties te versterken. Net zoals andere complexe systemen die sociale relaties versterken – zingen, dansen, verhalen vertalen – wordt het vaak door grote sociale gemeenschappen gebruikt als een ritueel om banden te versterken”, licht Dunbar toe.

Gematigd

Zijn team ontdekte ook dat mensen die regelmatig naar de kroeg gaan meer sociaal geëngageerd zijn en een grotere sociale kring hebben. Maar, waarschuwen de wetenschappers, het is niet de bedoeling het nu op een zuipen te zetten. De vlieger gaat alleen op wanneer je gematigd drinkt.

Cheers!

Bron: HLN. Beeld: iStock