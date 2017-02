Wetenschap bewijst: waar je niet aan doodgaat, maakt je sterker

Het is een cliché van heb ik jou daar: what doesn’t kill you makes you stronger. Volgens de wetenschap is deze wijsheid niet alleen een hart onder de riem, maar ook nog eens hartstikke waar.

De volgende keer dat een vriendin of familielid door een moeilijke tijd gaat, kun je gerust met droge ogen zeggen dat ze hier sterker uitkomt.

Het onderzoekscentrum SPB in Californië blijkt dat stress of een tijdelijk trauma ervoor zorgen dat het lichaam sterkere cellen aanmaakt. Dat maakt ons beter voorbereid op stressvolle situaties in de toekomst.

Extra krachtig spierweefsel

De onderzoekers vergelijken het met krachttraining. Wanneer je gewicht heft, ontstaan er kleine scheurtjes in het spierweefsel. Terwijl het lichaam zich herstelt, maakt het lichaam extra krachtig spierweefsel aan. Precies dat gebeurt ook op moleculair niveau. Dat ontdekten de wetenschappers door onderzoek dat ze verrichten op wormen.

Stress

Omdat wormen maar een paar weken leven, konden de onderzoekers eenvoudig hun levensduur bijhouden. Ze zetten de insecten in een omgeving die warmer is dan hun normale omgeving. Daar kregen de wormen stress van, waardoor hun overlevingskracht groeide. De volgende keer dat de wormen in een warme kamer werden gezet, konden ze een stuk beter met deze warmte omgaan dan hun soortgenoten die voor de eerste keer met de hitte werden geconfronteerd.

Sauna

Dit onderzoek is echter nog maar een bescheiden beginnetje. Wetenschappers willen dolgraag weten hoe cellen bepaalde informatie ‘onthouden’ en daarvan leren. En tot die tijd heb je een goede reden om wat vaker naar de sauna te gaan.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock