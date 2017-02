Wetenschapper zegt: van suiker in fruit word je niét dik

Wij begrijpen het ook niet meer: terwijl de ene gezondheidsgoeroe roept dat suiker in welke vorm dan ook slecht is, is er nu juist weer een wetenschapper opgestaan die zegt dat je van het suiker in fruit echt niet dik wordt.

Dokter Katherine Livingstone zegt in haar onderzoek dat werd gepubliceerd in de British Journal of Nutrition dat je wel zeker fruit moet eten.

VIDEO: WAT DOET ÉÉN MAAND ZONDER SUIKER MET JE LICHAAM?

Sterker nog: ze claimt dat mensen die fruit eten, een minder grote kans hebben op obesitas dan mensen die geen fruit eten.

Fruit

“Niet alle suikers zijn gelijk. Fruit dat natuurlijke suikers bevat wordt gelinkt aan een minder grote kans op obesitas terwijl toegevoegd suiker in chocola en fruitdrankjes in verband wordt gebracht met een groter risico op obesitas”, zegt Livingstone.

Elimineren

Die bewering staat nogal in schril contrast met de mening van een hoop andere voedingsexperts die claimen dat suiker suiker is en daarom adviseren matig te zijn met fruit omdat daar veel fruitsuiker in zit. “Veel moderne diëten draaien om het elimineren van één bepaalde voedingsstof, zoals koolhydraten. Dit onderzoek laat het belang van voedsel en voedselpatronen in het totale dieet zien, in plaats van te focussen op één voedingsstof.”

Algehele kwaliteit

Een gebalanceerd dieet is daarom volgens deze arts het antwoord. “Onze boodschap is om te focussen op de algehele kwaliteit van een dieet om een gezond gewicht en -bloeddruk te houden, in plaats van te focussen op één bepaald ingrediënt.” Haar advies: veel groente en fruit, weinig frisdrank en chips. En dat wisten we eigenlijk al lang…

Bron: The Daily Mail. Beeld: iStock