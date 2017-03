Wetenschappers ontdekten hoeveel urine er echt in een zwembad zit

In de categorie ‘je wil het niet weten, maar je weet dat het gebeurt’: plassen in een zwembad. Wetenschappers hebben achterhaald hoeveel urine er nou echt in een gemiddeld zwembad zit en hun conclusie valt niet mee.

Om de hoeveelheid urine te meten, gebruikten ze een kunstmatige zoetstof die ook in urine zit.

Ze ontdekten dat de zoetstof acesulfaam kalium altijd in urine zit. Daar die stof te meten in zwembaden, konden ze relatief eenvoudig achterhalen hoeveel er in een zwembad wordt geplast.

64 liter

Zo ontdekten ze dat in een zwembad van ongeveer 3.500 liter ongeveer 22 liter urine zit. In een zwembad ter grootte van een olympisch bad bevat 64 (!) liter urine. De gemiddelde zwemmer laat ongeveer 70 milliliter urine achter.

Irritatie

Nou is de urine zelf niet zo erg omdat het steriel is. Het wordt pas een probleem wanneer het in aanraking komt met een desinfectiemiddel als chloor. Dat kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen en ogen en (tijdelijk) astma veroorzaken.

Hygiëne

De onderzoekers hopen daarom dat met dit onderzoek duidelijk wordt dat plassen in een zwembad niet oké is. Daarnaast pleiten ze er vanwege deze hoge aantallen ook voor dat de hygiëne in zwembaden vaker en nauwkeuriger gemeten wordt. Laten we hopen dat daar massaal gehoor aan wordt gegeven…

Bron: Metro UK. Beeld: iStock