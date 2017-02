Ongesteld zijn is iets natuurlijks, maar soms probeert je lichaam je tijdens de menstruatie ook signalen te sturen dat het niet goed gaat en dat je in moet grijpen.

Wij stelden een lijstje op met klachten tijdens de menstruatie die heel onschuldig kunnen zijn, maar ook juist kunnen duiden op een groter probleem (tekst gaat verder onder de video)

Wilma had last van hevige menstruatiepijn, bloedingen en een incontinentieprobleem. Hier vertelt ze haar verhaal:

1. Je hebt last van ernstige bloedingen

Als je altijd last hebt van erg veel bloedverlies, kan het goed zijn om die eens te laten controleren door een huisarts of gynaecoloog. Volgens de Amerikaanse arts Rachel Abrams, die een boek uitbracht over dit onderwerp, kunnen zware bloedingen betekenen dat je last kunt hebben van vleesbomen, een hormonale disbalans (vaak een teveel aan oestrogeen en een tekort aan progesteron), stress, een slecht werkende schildklier of een stollingsstoornis.”Als je menstruatie langer dan 7 dagen duurt en je binnen de twee uur je tampon of maandverband al moet verwisselen, is dit een teken van een hevigere bloeding dan normaal het geval is.” Moet je een tampon én maandverband tegelijkertijd gebruiken, of word je ’s nachts wakker omdat je je maandverband moet wisselen, dan mag je dit ook zien als rode vlaggen.

2. Je hebt last van pijnlijke kramp

Natuurlijk hoort een krampje hier of daar bij de menstruatiecyclus, maar als de pijnlijke krampen zó erg zijn dat een simpele ibuprofen of paracetamol niet werkt, dan kan het verstandig zijn naar de dokter te gaan. Hetzelfde geldt voor krampen die zó ernstig zijn dat je alleen maar in bed kan liggen en je dagelijkse routine moet onderbreken. Ondraaglijke menstruatiepijn kan een teken zijn van endometriose, een chronische ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. Voor meer informatie, bezoek endometriose.nl.

3. Je bloedt niet tijdens de menstruatieperiode

Hoewel het verleidelijk is om een klein feestje te vieren als je een keertje niet vloeit tijdens de menstruatieperiode, kan het ook een waarschuwing van je lichaam zijn. “Het ontbreken van een bloeding kan gebeuren als gevolg van stress, hormonale veranderingen, menopauze, weinig lichaamsvet (van te weinig calorieën en veel trainen), of, natuurlijk, een zwangerschap,” zegt dokter Abrams. “Het kan ook een slecht functionerende schildklier zijn. En, in zeldzame gevallen, kan het een teken van tumoren in de eierstokken, de hypofyse of hypothalamus zijn.”

4. Je hebt een onregelmatige cyclus die soms maanden kan uitblijven

“Menstruatiecycli die altijd een beetje onregelmatig zijn en soms maanden wegblijven, kunnen een teken zijn van een hormonale disbalans die beter bekend is als PCOS,” zegt Dokter Abrams. Andere symptomen hiervan zijn soms gewichtstoename, vermoeidheid, overmatige haargroei op het gezicht en lichaam, dunner wordend haar op het hoofd, acne, hoofdpijn, slaapproblemen, pijn in het bekken, en stemmingswisselingen. Denk je dat je hier last van kunt hebben? Ga dan langs je huisarts.



5. Je hebt voortdurend licht bloedverlies

Het kan totaal geen probleem zijn om af en toe lichtjes wat bloed te verliezen, zo weinig dat je niet eens een tampon of maandverband nodig hebt. Maar als dit langer dan 2 tot 3 maanden volhoudt, dan moet je even contact opnemen met je huisarts. De diagnose hoeft niets ernstigs te zijn, want voortdurend licht bloedverlies kan veroorzaakt worden door plotselinge gewichtsveranderingen en emotionele of fysieke stress. Helaas kan het ook een teken zijn van een schildklieraandoening of een soa.

6. Je hebt last van erg verdund of lichtroze bloedverlies

Als je het gevoel hebt dat je menstruatiebloed lijkt op het sap van een watermeloen, dan kan dit een teken zijn dat je oestrogeenlevel te laag is om het baarmoederslijm goed op te kunnen bouwen. Gaat dit gepaard met een onregelmatige menstruatie, vaginale droogheid, een laag libido of haaruitval, neem dan contact op met je huisarts.

7. Je hebt last van veel grote klonten bij het bloeden

Het bloed dat je afscheidt tijdens je menstruatieperiode is een mix van vaginaal vocht, baarmoederslijm en bloed. Dat daar een paar klontjes in kunnen zitten is normaal, maar als deze klonten dagelijks zichtbaar zijn en groter zijn dan een euromunt, dan kan dat zeker duiden op een probleem. Deze bloedstollingen kunnen duiden op endometriose, op poliepen die de doorbloeding belemmeren of op vleesbomen.

8. Je menstruatieperiode duurt standaard langer dan een week

Als je langer dan een week last hebt van bloedingen, dan kan het zeker geen kwaad dit eens te laten testen bij de huisarts. Een lange menstruatieperiode kan veroorzaakt worden door poliepen of vleesbomen, die aangetoond kunnen worden met een echo. Vaak zijn die goedaardig en hoef je je geen zorgen te maken, maar je kunt ze beter laten verwijderen.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock.