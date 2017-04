Dít zegt je profielfoto op Facebook over jou

Een mooie profielfoto uitkiezen is geen kattenpis. Uit onderzoek van de universiteit van Pennsylvania blijkt dat mensen bovendien nogal onhandig zijn in het uitkiezen van hun eigen mooiste foto en dat beter aan een ander kunnen overlaten.

Uit het onderzoek onder 102 studenten blijkt dat je beter een ander je profielfoto kunt laten uitkiezen als je op je profiel vriendelijk, aantrekkelijk en intelligent wilt overkomen. Je denkt misschien: wat een onzin, laat mij lekker zelf bepalen welke foto ik leuk vind, maar dan doe je er volgens onderzoeker David White toch echt te luchtig over.

Niet onbelangrijk

“Mensen blijken er niet zo goed in te zijn om flatterende profielfoto’s te kiezen voor zichzelf. Een goede profielfoto is echter niet zo onbelangrijk als het misschien lijkt. Uit vorig onderzoek kwam naar voren dat mensen al een mening vormen over iemands persoonlijkheid in minder dan een seconde nadat ze iemands foto gezien hebben. Dit kan een impact hebben op de beslissing om die persoon aan te nemen, te daten of ervoor te stemmen”, zegt hij.

Extraverte types

Kortom: even bij een vriendin checken of het inderdaad wel zo’n leuke foto is, is geen overbodige moeite. Daarbij is het ook goed om je achterhoofd te houden wat je profielfoto over je zegt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat extraverte types vooral kiezen voor kleurrijke kiekjes waarop ze jonger lijken. Toegeeflijke mensen glimlachen meer en poseren vaak met vrienden op de foto. Sta je lekker gek op de foto? Dan sta je open voor nieuwe ervaringen en mensen. Rustige, ontspannen foto’s stralen uit dat je iemand bent met een groot plichtsbesef en mensen die in plaats van hun gezicht een huisdier of voorwerp als foto hebben, zijn neurotisch van aard.

Bron: Het Nieuwsblad. Beeld: iStock