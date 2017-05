Vrouwen met deze naam zijn het meest zelfverzekerd in de slaapkamer

Wil je weten of jij blaakt van het zelfvertrouwen in de slaapkamer? Kijk dan snel of jouw naam in de lijst staat.

We kunnen natuurlijk niet in je hoofd kijken (en gelukkig ook niet in je slaapkamer), maar er is een slim trucje om te ontdekken of jij je mannetje staat in bed.

Populairste namen

Het werkt als volgt: uit onderzoek van een Britse datingsite onder ruim 2.000 vrouwen blijkt dat vrouwen zich op hun 31e het meest zeker voelen tijdens de seks. Vrouwen die dit jaar 31 worden, zijn geboren in 1985. En dit waren de populairste namen in dat jaar:

Maria Linda Johanna Kim Sanne Wendy Chantal Daniëlle Anna Esther Joyce Laura Suzanne Elisabeth Marieke Sandra Nicole

Bron: Her.ie, Vernoeming. Beeld: iStock