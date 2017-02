Zó voorkom je nachtmerries

Lig je nacht na nacht te woelen en droom je dan over niet al te leuke dingen? Je kunt wat tegen nachtmerries doen, blijkt.

En wat is het eigenlijk, zo’n nare droom?

De tekst gaat verder na de video.

Dit zijn nog eens handige mindfulness-tips:

Tanden vallen eruit

Nachtmerries komen altijd voor tijdens de REM-slaap. Vooral kinderen tussen 5 en 6 jaar hebben hier last van. En wel 3 procent van de bevolking heeft last van terugkerende nachtmerries: dingen die je dus regelmatig droomt. Neerstorten met een vliegtuig, in een gat vallen, niet kunnen rennen terwijl er iemand achter je aan komt… Nachtmerries zijn er in alle vormen en maten. En niet altijd kun je je alles glashelder herinneren.

Moeilijke dag

Maar een echte betekenis hebben al die angstige nachten niet. Een droom verwerkt altijd de gebeurtenissen van die dag. Als je even niet lekker in je vel zit of als je stress hebt, kan zich dit uiten in een nare droom. Dit werkt natuurlijk in een cirkel: als je slecht slaapt door een nachtmerrie, dan ben je de volgende dag moe, waardoor je sneller gestrest bent of gespannen, en daardoor droom je weer sneller naar…

Zen gaan slapen

Maar je kunt er iets tegen doen. Door het doen van ontspanningsoefeningen vóór het slapen hou je veel nachtmerries tegen. Denk dan bijvoorbeeld aan ademhalingsoefeningen of mindfulness. Televisiekijken of op internet zitten net voordat je naar bed gaat wordt juist afgeraden door experts. Voer ook geen diepe en zware gesprekken ’s avonds laat. Een wandeling of een warm bad helpen juist wél.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Mens en Gezondheid. Beeld: iStock