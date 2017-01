Dít gebeurt er als je zwanger wordt als twintiger, dertiger of veertiger

Zwanger worden: de een begint er eerder mee dan de ander. Want een perfecte tijd of leeftijd is er nou eenmaal niet – dat is voor iedereen verschillend.

Maar toch is het wel verschillend voor je lijf of je als twintiger, dertiger of veertiger in verwachting bent.

Twintigers

Als je zwanger bent als twintiger dan heb je volgens dokters goed gedaan: dit is namelijk volgens hen een perfecte tijd voor een kind. Waarom? Je lichaam is vitaal, jong, sterk en helemaal klaar om een kindje mee te dragen. Een typische zwangerschap in deze leeftijd is met een laag risico. En dat is niet alles: zwanger worden gaat in de meeste gevallen ook makkelijker. Er is ook minder kans op een geboorte van een kind met een afwijking. Volgens Redbook Magazine is 26 de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen zwanger worden.

Dertigers

Na je vijfendertigste is de kans groter dat je kind geboren wordt met een keizersnee. Ook wordt de kans op een miskraam groter na deze leeftijd. Maar qua gevoel is dit wel een goede leeftijd: vaak heb je als je deze leeftijd hebt je carrière en relatie op orde, zodat je voorbereid bent en weet waar je aan begint.

Veertigers

Een gezonde zwangerschap is zeker mogelijk, toch houden dokters je graag goed in de gaten. Je zult tijdens je zwangerschap sneller moe zijn dan jongere vrouwen. En wat helemaal bijzonder is: de kans op een twee- of drieling is groter als je ouder bent.

Bron: Redbook Magazine. Beeld: iStock