Drink je je koffie zwart? Dan hebben we slecht nieuws

Drink je je kopje koffie het liefst zo puur mogelijk, zonder suiker of melk? Dan bestaat de kans dat je sadistische trekjes bezit…

Onderzoekers van de universiteit van Innsbruck ontdekten dat er een verband bestaat tussen een voorkeur voor bitter en negatieve karaktertrekjes.

VIDEO: DANKZIJ DIT APPARAATJE HEB JE ALTIJD VERSE KOFFIE BIJ DE HAND

Als je dol bent op bitter eten of drinken, zoals radijsjes, gin-tonics én zwarte koffie, ben je sneller geneigd tot sadistische en zelfs psychopathische trekjes.

Gewelddadige situaties

Voor het onderzoek werden vijfhonderd mensen gevraagd eten en drinken met verschillende smaken (zoet, zout, bitter en zuur) te beoordelen met een cijfer tussen de 1 en de 6. Ook moesten de deelnemers aangeven in hoeverre ze zich herkennen in agressieve of gewelddadige situaties en reageren op stellingen als ‘ik heb wel eens iemand bedreigd’.

Sadisme

Vervolgens moesten ze vaststellen welke karaktereigenschap van ‘de big 5′ (extravert, open voor nieuwe ervaringen, nauwkeurig, neurotisch en aangenaam) het best bij zichzelf vinden passen. Tot slot kregen ze verschillende scenario’s voorgeschoteld waarbij werd gemeten hoe het ervoor stond met hun verbale – en fysieke sadisme. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer ik grapjes maak over iemand, vind ik het extra grappig als diegene weet waar ik mee bezig ben’.

Bittere persoonlijkheid

Zo ontdekten de onderzoekers dat de meerderheid van de deelnemers met een bittere smaakvoorkeur ook een tikje bittere persoonlijkheid heeft. Maar aan de zonnige kant: een zwarte koffie is een stuk gezonder dan een volvette latte.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: NSMBL. Beeld: iStock