Deze ‘nonnen’ zijn met hele andere dingen bezig dan met het geloof

Deze ‘nonnen’ wonen niet in een klooster, maar op een boerderij. En geloven niet in god maar in hun helende planten. De ‘Sisters of The Valley’ uit Californië zijn dag in dag uit bezig met hun wietplanten.

Kate en Darcy wonen samen met het zoontje van Darcy in een afgelegen huis in Merced, Californië.

Kwaaltjes

In hun zogeheten ‘klooster’ zijn de twee vrouwen elke dag bezig met het kweken van wiet. De gebeurt volgens de maancyclus. De twee zusters maken onder andere medicinale wiet, cannabiszalf, weedburgers en CBD-olie. Vooral hun CBD-olie- die zou helpen tegen kwalen als migraine, rugpijn en zelfs katers- is mateloos populair. Een groot voordeel is dat je er niet stoned van wordt, omdat er geen THC in zit.

Ambitie

De vrouwen hebben maar één doel voor ogen, en dat is de ‘wereld gezonder te maken’. Hun ambitie wordt echter bedreigd door een nieuwe wet in de liberale staat Californië. Deze nieuwe wet kan ervoor zorgen dat de zusters een teelverbod opgelegd krijgen. Uiteraard komen de dames hiertegen in actie, maar dan wel ”met god aan onze zijde.”

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Refinery29.com. Beeld: KIJK/iStock