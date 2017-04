De Britse Charlotte had onlangs de mooiste dag uit haar leven. Het meisje is verlamd, maar droomt er desondanks al haar hele leven van om ballerina te worden. En die droom is uitgekomen.

Twee professionele dansers van het Royal Opera House in Londen hebben de kleine Charlotte als verrassing een professionele balletles gegeven. In de video is te zien hoe twee mannelijke dansers het meisje eerst op de grond neerzetten. Dan gaat de man achter de vleugel prachtige pianomuziek spelen en kan de voorstelling beginnen.

Het meisje danst met behulp van twee mannelijke ballerina’s de dans van haar leven. En haar trotse ouders zitten in het publiek en kunnen meegenieten van het dansspektakel. De glimlach op het gezicht van Charlotte is prachtig.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Libelle.be. Beeld: KIJK