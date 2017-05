Het huwelijk is voor veel mensen (naast de geboorte van hun kinderen) de mooiste dag uit hun leven. En uiteraard komen er op de trouwdag ook veel emoties naar boven. Precies dat was het ingrediënt voor deze prachtige foto.

De Australische fotograaf James Day had eind april de opdracht om de mooiste dag van het kersverse koppel Adrian en Rosyln vast te leggen. Veel trouwfoto’s laten statische poses en nepkussen laten zien, zo vindt ook James. Hij besloot het daarom op de locatie anders aan te pakken dan normaal.

Ander plan

Toen hij zijn apparatuur aan het afstellen was op de zonsondergang, besloot hij het stereotype huwelijksfoto’s te laten varen. “Toen ik zag dat het licht wonderschoon werd, besloot ik het plan te schrappen. Ik liep naar het koppel toe en zei: ‘jongens, stop met poseren. Geniet van jullie eerste zonsondergang samen als man en vrouw’ “, beschrijft hij in zijn Facebook-post.

James wilde een rauw, kwetsbare en oprechte fotoserie van de twee maken. En dat lukte. Zo vroeg hij aan de bruidegom: “Ik heb een vraag voor je, maar ik wil dat je het antwoord tegen Roslyn zegt, en niet tegen mij. Van alle mensen op de planeet, heb je gekozen om de rest van je leven met Roslyn te spenderen. Kun je haar vertellen waarom?”

Tranen

De bruidegom deed wat hem gevraagd werd, en fluisterde het antwoord in Roslyn’s oor. Op dat moment stroomden de tranen over haar wangen. James poste de rauwe, pure foto op zijn Facebook-pagina. En deze gaat – terecht – het internet over. De foto is inmiddels ruim 42.500 keer gedeeld en heeft ruim 7000 reacties.

Bron: Independent.co.uk. Beeld: iStock, Facebook