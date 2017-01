Je hebt wel eens van die ochtenden dat je net even te weinig slaap hebt gehad. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Kinderen die nog niet doorslapen, piekeren, onweer of het is gewoon een keertje laat geworden. Je ogen willen niet echt open maar je wilt straks wel weer knap voor de dag komen.

5 tips tegen een vermoeid uiterlijk

Hydrateren

Plens koud water in je gezicht. Het is even bikkelen, maar de koele temperatuur werkt ontzwellend: het laat de bloedvaten samentrekken en hierdoor zal je er frisser en stralender uitzien. Masseren

Masseer je huid wakker en laat je doorbloeding op gang komen door jezelf een gezichtsmassage te geven. Als je huid te droog is om lekker met je vingertoppen overheen te gaan, gebruik dan een vochtinbrengend serum. Koelen

Stop 2 lepels in de vriezer en leg deze op je ogen als ze koud genoeg zijn. De zwellingen van vermoeidheid zullen wegtrekken. Voeden

Kies voor je verzorgingsproducten iets met cafeïne, dit zal je huid een onmiddellijke oppepper geven. Kies bijvoorbeeld de Fast Response Eye Cream van Mac, of de oogroller van Garnier met cafeïne. Maskeren

Gebruik een matterende foundation om je een egale teint te geven en een concealer (kies voor een tint lichter dan je huidskleur) om de wallen onder je ogen te maskeren.

