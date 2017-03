6 kledingitems die elke kleine vrouw in de kast moet hebben

Je hebt hoogstwaarschijnlijk een klein trapje in de keuken staan, je bent de kleinste van je vriendinnenclub en als je een avondje uitgaat dan kom je boven niemand uit: je bent een kleine vrouw, gezegend met korte beentjes.

Alhoewel je inmiddels wel weet welke kleding je lichaam iets langer dan de daadwerkelijke 1 meter 60 (je hebt er 5 centimeter bij gelogen) laten lijken, weten we zeker dat er altijd nog wel wat winst te behalen valt. Zo is Libelle op kledingjacht gegaan en heeft verschillende tips voor je opgeduikeld van het het internet hoe je je nóg beter kunt kleden voor je lengte.

Zo zijn er een aantal stukken kleding die alle kleine vrouwen in hun kast moeten (naja, niets moet) hebben:

1. Bescheiden plateauzolen

En dan van het kaliber waar je ook daadwerkelijk op kunt lopen. Tegenwoordig zijn er zat laarsjes en zomerschoenen te koop die een paar centimeters erbij liegen, zonder dat dat te zien is. Bovendien zijn plateauzolen ook nog eens erg comfortabel.

2. Een broek met wijde pijpen

Het geheim van deze broek: je liegt er zonder moeite een paar centimeter bij. Je benen lijken namelijk een stuk langer dan de benen die onder de broek verborgen zitten. Bovendien geeft de wijde pijp een bepaald contrast aan je figuur waardoor je taille optisch een stuk slanker lijkt.

3. Flared jeans

Elke vrouw heeft een jeans in haar kast. Maar als kleine vrouw verdien je een paar extra: de flared jeans. Doordat de broek strak zit bij je bovenbenen en vanaf je knieën wijd uitloopt creëer je een stuk langere benen. Daarnaast kun je ze supermakkelijk stijlen met je lievelingslaarsjes of sandaaltjes in de zomer. Je kunt er bijvoorbeeld een simpele blouse of leuk colbertje op dragen.

4. Een goede jas

Een van de grootste worstelingen voor korte vrouwen: het vinden van een goede jas. Vaak zijn jassen net op de knie, of net over de heup. En daardoor kan je eigenlijk nooit platte schoenen dragen, want dan lijk je nog net een stuk kleiner. Kies voor een jas die net onder je heupen valt, waardoor alles in proportie blijft: je benen krijgen de kans om gezien te worden, en je kunt er elk schoentype onder dragen.

5. Een blouse met V-hals

Een blouse met een V-hals doet namelijk wonderen voor een kleinere torso. Het legt de nadruk op je hals, en haalt de aandacht weg bij je taille. Wanneer je ook nog kiest voor een luchtige stof, kun je het gemakkelijk combineren voor kantoor of een avondje uit met vriendinnen.

6. Een midi-jurk

Dat is geen mini, geen maxi maar een er-tussenin-jurk. Perfect voor jouw lengte! Jouw voordeel is dat je (in tegenstelling tot je lange vriendinnen) met gemak een korte jurk kunt dragen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je je billen elk moment laat zien. Maar eigenlijk staat een midi-jurk je nog veel beter. Kies voor een stof die soepel valt. En een model dat je op je gemak laat voelen en de aandacht wegtrekt bij je onzekere gebieden zoals je heupen of je buik. Tip: heb je er nog een jurk in de kast liggen die eigenlijk te lang is? Ga naar je plaatselijke kleermaker en laat hem tot net onder de knie innemen.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock