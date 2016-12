7 dingen die vijftigplussers anders zouden doen op hun 25e

De meeste mensen hebben op hun 50e al behoorlijk wat levenservaring opgedaan en zijn door schade en schande wijs geworden. Wat zou je nu anders doen als je weer 25 was? ‘The Huffington Post’ voelde 50-plussers op Facebook aan de tand. De uitkomst:

1. Meer voor jezelf opkomen

Wees nooit bang om voor jezelf op te komen. Je bent je eigen advocaat, dus zeg wat je wilt.

2. Weten wanneer je afscheid moet nemen

Soms is weggaan, hoe moeilijk het besluit ook, het beste wat je voor jezelf kan doen. Hoe sneller je dit beseft, des te minder tijd je verdoet.

3. Meer reizen

Je bent maar één keer jong. Voordat je vastzit aan een hypotheek, een echtgenoot en kinderen is het een goed idee om de wereld te ontdekken. Overweeg om in het buitenland te werken. Ga ergens naartoe waar je naar je omgeving kijkt in plaats van je smartphone.

4. Niet in de schulden komen

Koop geen dingen die je niet nodig hebt en denk goed na voor je een creditcard aanschaft. Wat ze je ook wijsmaken: het is geen gratis geld en hoe hoog de limiet ook is, geef het niet uit aan designerkleding en dure vakanties. Blijf uit de schulden zodat je ooit een goede hypotheek kunt afsluiten.

5. Zonnebrand dragen

Een bruin kleurtje is mooi, maar de effecten van de zon op de lange termijn niet. Te veel zon leidt tot pigmentvlekken, rimpels en een slappe huid. Zoveel mogelijk SPF smeren, zelfbruiner gebruiken of gewoon je huidskleur omarmen zoals-ie is.

6. Minder gejaagd leven

Te veel mensen vergeten in het nu te leven doordat ze te druk zijn met hun smartphones en social media. Het leven is kort, dus geniet ervan. Of zoals een van de ondervraagden het verwoordt: “Ik had mezelf meer tijd moeten geven om te twijfelen en me niet alleen laten definiëren door mijn baan.”

7. Aan je gezondheid denken

Na je 25e gaat je stofwisseling langzamer, maar op je gezondheid letten gaat verder dan alleen wat minder pizza eten. Het gaat erom goede gewoonten te creëren waar je op latere leeftijd ook nog wat aan hebt, zoals stoppen met roken en minder alcohol drinken.

LEES OOK:

De beste Lekker in je Vel-berichten op WhatsApp ontvangen? Meld je gratis aan!

BEKIJK OOK: Jeanette was haar staartje helemaal zat. En dus deden we daar wat aan, met een prachtig resultaat.

Beeld: iStock