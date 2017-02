We delen tegenwoordig steeds meer via social media. Maar het is niet altijd even goed voor je relatie om alles openbaar te maken. Hieronder staan 5 dingen die je in een relatie beter niet kunt doen op social media, om een gezellig huwelijk te houden.

Als je iets online zet, kun je maar beter niet:

1. Achteraf spijt

Je hebt het gezegde ‘What happened in Vegas, stays in Vegas’, maar vergeet ook het volgende niet: ‘Alles wat je op internet zet, blijft voor altijd op het wereldwijde web staan.’ Je hebt vast al weleens spijt gehad vaan een oud Facebookbericht. Daar leer je alleen maar van. Meningsverschillen tussen jou en je partner horen niet op social media, die zijn privé.

2. Heel je leven online

Een huwelijksquiz, relatie IQ test of challenges. Je vindt er genoeg op internet en koppels delen hun resultaten graag online. Maar is dit wel nodig? Waarom zou je het met de rest van de wereld delen? Zeg een keer uit het niets tegen je geliefde dat je van hem houdt. Dat is veel waardevoller dan een testuitslag die je op Facebook deelt. Dus stop je mobiel een keer weg en geef elkaar eens wat aandacht, in plaats van telkens maar Facebook checken om te zien hoeveel likes je hebt gescoord met die foto van jullie samen.

3. Geen hints via social media

Een reactie als: “Ik zou willen dat mijn vriend zoiets romantisch voor me deed” op het Facebookbericht van je vriendin die een grote bos rozen van haar man heeft gehad, kan hard aankomen bij je partner. Hij weet waarschijnlijk niet eens hoe hij daarop moet reageren. Wees daarom gewoon eerlijk en heb het er persoonlijk met hem over in plaats van het met de hele wereld te delen.

4. Achter z’n rug om

Log nooit in op het social media account van je partner, zonder zijn toestemming. Heb vertrouwen in elkaar en als je echt twijfelt, vraag het hem gewoon. En vergeet ook niet toestemming aan je vriend te vragen bij het posten van een foto van hem. Misschien vindt hij het niet leuk als er een foto van hem van tien jaar geleden op internet staat.

5. Wie van de twee?

Het is niet erg als je samen een account deelt, maar kijk wel uit met wat je allemaal online plaatst. Daarnaast is ook verwarrend voor jullie vrienden. Van wie is nu dat berichtje? En zij kunnen niet een van jullie twee een bericht sturen over iets persoonlijks. Het is natuurlijk fijn dat jullie niks te verbergen hebben voor elkaar, maar je kunt wel apart een account hebben waar je allebei je privacy hebt en persoonlijk op andere berichten kunt reageren.

Social media hoort er tegenwoordig helemaal bij, ook in een huwelijk. Maar denk even na voordat je iets op het wereldwijde web plaatst. Facebook, Twitter en Instagram zijn leuk, maar vergeet niet af en toe eens tijd voor elkaar te nemen. Dat doet je huwelijk altijd goed.

