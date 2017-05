Lovehandles? Zo verberg je ze!

Er is niets mis met vrouwelijke vormen, maar toch kunnen die vetrolletjes op de heupen weleens vervelend zijn. In sommige kledingstukken worden deze zwembandjes, ook wel lovehandles, helaas benadrukt. Erg jammer, want dit kan ons weleens onzeker maken. Gelukkig zijn er genoeg manieren om optisch slanker te lijken. Hetzelfde geldt voor brede heupen (zie video).

1. A-lijn

Kies voor A-lijn jurken en topjes. Deze zijn de ideale oplossing om je lovehandles te verdoezelen. De pasvorm van dit model zit van boven strak en loopt geleidelijk naar onder uit. Door de A-lijn wordt de nadruk op de boezem gelegd in plaats van op de vetrolletjes. Aah wat fijn, die A-lijn!

2. Stevig materiaal

Kies geen dunne glimstofjes, maar ga voor wat steviger materiaal. Glimmende stoffen leggen erg de nadruk op de vormen van je lichaam, óók op de lichaamsdelen waar jij je onzeker over voelt.

3. Lange tops

Draag lange tops die over de lovehandles heen vallen. Kortere tops hebben de neiging om regelmatig op te kruipen. Hierdoor worden je zwembandjes letterlijk blootgesteld, niet erg fijn dus.

4. Hoge taille

Kies voor een broek met een ruim model en een hoge taille, hierdoor komt je figuur mooier uit. De ongewenste zwembandjes worden op deze manier mooi strak getrokken.

5. Wikkeltops en -jurken

Wikkeltops en -jurken zijn de ideale modellen om je lovehandles te verbergen, mits deze goed vallen. Zorg dat het strakste punt van de top of jurk boven je zwembandjes valt.

6. Lange jasjes

Draag lange jasjes, zo camoufleer je mooi je lovehandles. Kies gelijk voor een jasje met een goede taille. Op deze manier creëer je een zandloperfiguur.

