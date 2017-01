Het liefst snoozen we de wekker een paar keer en stellen we het opstaan uit. Maar wat nou als je heerlijk uitgerust wakker kan worden? Wij gingen op zoek en vonden 5 tips voor een goede nachtrust.

Geen koffie, cola en chocolade na 15:00 uur

Niet alleen koffie maar ook thee, chocolade, nicotine (roken) en cola’s stimuleren de hersenen. De meeste oppeppers zorgen voor een wakker gevoel waardoor je ook sneller gaat piekeren. De één kan er beter tegen dan de ander maar voor een goede nachtrust vermijdt deze producten na 15:00 uur.

Dim de lichten

Als je in een lichte omgeving bent, blijven je hersenen op overdag stand. Licht remt de aanmaak van slaaphormonen. Om in de nachtrust modus te komen, is het belangrijk om een lekkere donkere slaapkamer te creëren. Dim de lichten, doe de gordijnen dicht en heel belangrijk de TV, laptop en computer zorgen ook voor licht. Dus leg die e-reader voor het slapen weg.

Vaste tijden

Geef slapen prioriteit. Als je weet dat je 8 uur slaap nodig heb om het zonnetje in huis te zijn, ga dan op tijd naar bed. Ook houdt het lichaam van regelmaat. Zo weet het precies waar het aan toe is. Plan daarom vaste tijden in. Een juiste slaapgewoonte zorgt ervoor dat jouw lichaam een seintje geeft wanneer het tijd is om te gaan slapen.

Een goed bed

Het begint natuurlijk allemaal bij een heerlijk bed om in weg te dromen. Welgeteld lig je 1/3e van je leven op bed en waarom zou je niet kiezen voor het beste? Op zoek naar een lekker bed? Goed nieuws: Vandyck (je-weet-wel, hét bed- en badmodemerk van de lage landen) lanceert haar eerste collectie boxspringbedden. Bedden die volledig met de hand zijn gemaakt. De collectie bestaat uit drie series, oplopend in comfort en prijs. Elke serie bevat zowel een klassieke als moderne boxspringbed. In totaal zijn dat dus 6 bedden, verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren. Ook erg praktisch: de modellen beschikken over afneem- en wasbare hoezen.

Zo bepaal je welke bed het beste bij jou past:

Bepaal je budget. Weet welke afmetingen passen in jouw slaapkamer. Eerst het comfort, dán pas kijken naar de looks. Bezoek de dichtstbijzijnde winkel, voor een testdutje. Laat weten hoe je slaapt. Houd je van hard, zacht, en slaap je op je zij of buik? In de Vandyck Experience Stores wordt samen met jou gekeken welke type bed het beste bij jou past. Slaap er een nachtje over. Het wordt immers je nieuwe bed voor de komende 10 tot 20 jaar.

Trusten!