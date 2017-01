﻿﻿Vrouw die beroemd werd door déze foto, slaat terug: “Dikke mensen zijn ook mensen”

Misschien heb je ‘m weleens voorbij zien komen op internet: de foto van een vrouw met overgewicht die van haar scootmobiel is gevallen in de supermarkt. De vrouw in kwestie laat nu van zich horen: “Het ergste is dat veel mensen denken dat ik te lui was om uit de scootmobiel te stappen.”

Jennifer Knapp Wilkinson is de vrouw op de foto die een paar jaar geleden het hele internet over ging. Ze deelt nu zelf haar verhaal op de website Quora.com. “Het gebeurde een paar jaar geleden, rond 2011 of 2012. Ik had die dag veel pijn en stapte daarom in mijn scootmobiel om boodschappen te doen voor mijn gezin. Ik wilde wat blikjes frisdrank pakken voor mijn man, toen mijn scootmobiel omviel.”

Giechelen

Ze had in eerste instantie niet door dat er een foto van haar werd gemaakt. “Ik hoorde wat meisjes achter me giechelen, maar ik ben het wel gewend dat mensen grappen of hatelijke opmerkingen over mij maken. Dat is niets nieuws. Maar een paar maanden later zag ik deze foto opeens op internet verschijnen.” De foto was gedeeld op websites als Reddit en People of Walmart, waar de draak wordt gestoken met mensen die bij Walmart winkelen. “Ik heb de foto ook voorbij zien komen als afbeelding bij verhalen die helemaal niet waar zijn.”

Rugaandoening

“Het enige waar ik blij om ben, is dat mijn gezicht er niet op staat”, zegt Jennifer. “Het ergste vind ik nog dat veel mensen denken dat die dikke vrouw op de foto te lui was om even op te staan uit haar scootmobiel.” Want dat is absoluut niet het geval, schrijft ze. “Ik heb een aandoening aan mijn rug, waarbij een wervel is verschoven. Dat kan ernstige pijn in de benen veroorzaken. In mijn geval worden mijn benen gevoelloos als ik lang sta of loop. Daardoor val ik vaak.” Om die reden rijdt Jennifer soms in een scootmobiel.

Obesitas

“En ja, ik heb ook obesitas”, gaat Jennifer verder. “Dat bevordert de situatie in mijn rug niet. Ik heb last van depressies, waardoor ik veel eet om me beter te voelen. Ik vecht elke dag tegen mijn gewicht en ben onlangs lid geworden van een sportschool. Maar het blijft een strijd. Dikke mensen worden behandeld als iets dat je belachelijk kan maken. Maar dikke mensen zijn ook mensen.”

‘Mensen, denk na’

Ze deelt haar verhaal nu omdat ze mensen wil laten nadenken voordat ze iemand uitlachen. “Ik heb er niet voor gekozen om zo gefotografeerd te worden. Het is niet grappig om mensen met een handicap uit te lachen. De volgende keer dat je foto’s ziet waarop mensen belachelijk worden gemaakt, bedenk dan dat je helemaal niets over deze mensen weet, of over de worstelingen die ze elke dag moeten doorstaan.”

Bron: Quora.com. Beeld: Quora, Jennifer Knapp Wilkinson