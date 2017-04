Vluchteling Abu (13) bezorgt iedereen kippenvel met ‘My heart will go on’

De 13-jarige Abu deed bij wijze van “test” mee aan The Voice Kids België. Maar wat het piepjonge Afghaanse talent niet had zien aankomen is dat het complete publiek ontroerd was door zijn prachtige optreden, dat vrijdagavond werd uitgezonden op de Belgische televisie.

Abobaker, ook wel ‘Abu’, Rahman uit Brasschaat zong speciaal voor zijn auditie het nummer ‘My Heart Will Go On’ van Céline Dion. Toen de jury vroeg waarom een jongen van zijn leeftijd zo’n beladen nummer had gekozen vertelde hij dat hij dit heeft gezonden voor alle vluchtelingen die – net als hem – een beter leven zoeken in een ander land.

Deze auditie bezorgt je zeker weten kippenvel.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: KIJK