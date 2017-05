Stel dat 67 jaar getrouwd is mag naast elkaar liggen tijdens haar laatste dagen in ziekenhuis

Dankzij meelevend ziekenhuispersoneel mag een koppel dat al 67 jaar getrouwd is naast elkaar liggen in het ziekenhuis. Beatrice Whitehead (87) brengt daar haar laatste dagen door.

Beatrice en haar man Bert Whitehead (90) belandden tegelijkertijd in het ziekenhuis. Bij Beatrice werd zes jaar geleden botkanker geconstateerd. Een paar weken geleden besloot ze alle behandelingen stop te zetten. Niet lang daarna liep Bert een borst- en waterinfectie op waardoor hij ook in het ziekenhuis werd opgenomen. Het ziekenhuispersoneel besloot de bedden van de twee naast elkaar te zetten zodat Bert de hand van zijn vrouw kan vasthouden tijdens haar laatste dagen.

Hartverscheurende situatie

De familie van Beatrice en Bert is ze daarom enorm dankbaar voor. “We kunnen het personeel niet genoeg bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Het maakt deze hartverscheurende situatie iets draaglijker voor onze familie. Ze zijn al een eeuwigheid samen en hebben ons een geweldig leven gegeven. Ik had in geen beter gezin geboren kunnen worden”, zegt dochter Suzanne Hall.

Bergafwaarts

Toen Beatrice in het ziekenhuis werd opgenomen, ging het ook bergafwaarts met Bert. “Je kan zien dat hij niet zonder haar kan. Toen ze naast elkaar werden gezet, lachte Bert van oor tot oor. Het was een heel ontroerend moment.”

