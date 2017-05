Verdrietig nieuws: 8-jarig jongetje pleegt zelfmoord na pesterijen

Verschrikkelijk nieuws uit Amerika: afgelopen januari pleegde daar een 8-jarig jongetje zelfmoord. Door een door de school naar buiten gebrachte video blijkt nu dat het jongetje ernstig werd gepest.

Sterker nog, Gabriel Taye werd door zijn klasgenootjes zwaar mishandeld. En zijn moeder had geen idee.

Flauwgevallen

Twee dagen voordat Gabriel zich van zijn eigen leven beroofde kreeg zijn moeder een telefoontje van school dat het jongetje in de wc flauw was gevallen. Nu blijkt echter dat dit helemaal niet het geval was.

Bewusteloos geslagen

Gabriel werd door klasgenoten tegen een muur gesmeten waardoor hij bewusteloos raakte. Vervolgens is op de videobeelden te zien dat het jongetje zelfs daarna nog werd geduwd, geschopt en uitgelachen.

We hebben ervoor gekozen de camerabeelden van de school niet uit te zenden. De video hierboven is van een eerder nieuwsbericht over de dood van Gabriel.

Pijn

Gabriels moeder is gebroken. “Hoe kan het dat de school mij niet verteld heeft wat er gebeurd is? Mij werd medegedeeld dat hij was flauwgevallen.” Toen Gabriel was bijgekomen kon hij zich niet meer herinneren wat er gebeurd was. Het jongetje had ontzettende pijn aan de maag, maar dat werd door de dokter afgedaan als buikgriep. Nu blijkt dat Gabriel meerdere malen in zijn buik geschopt is.

48 uur later pleegde het jongetje zelfmoord. De school zag echter pas veel later op de camerabeelden wat er voorafgegaan was aan de tragische gebeurtenis. Daarop besloot de politie de zaak weer te openen.

Wat nu?

Het is nog te vroeg om te zeggen wat voor stappen er ondernomen gaan worden door de school en de politie met betrekking tot de pestkoppen. Op vrijdag werd er al door ouders gedemonstreerd voor de school.

We wensen de nabestaanden van Gabriel in ieder geval heel erg veel sterkte toe.

