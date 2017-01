06-nummers raken op. Check hoe lang jouw mobiele nummer bestaat

Het is al wat langer bekend: de 06-nummers raken op in Nederland. Op dit moment is 91 procent van de 60 miljoen nummers in gebruik.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil nu inzicht in het aantal actieve en inactieve nummers. De toezichthouder heeft de nummerhouders in Nederland, zoals grote telecombedrijven, gevraagd hoeveel 06-nummers zij nog op voorraad hebben.

Apparaten

De reden dat de mobiele nummers bijna op zijn, is dat providers steeds meer apparaten, zoals snoepautomaten en vuilcontainers, koppelen aan een 06-nummer. Voor die apparaten moeten sinds 2014 eigenlijk 097-nummers worden uitgegeven, maar providers doen dat nog niet goed genoeg volgens de ACM. Daardoor loopt de druk op de 06-nummers hoger op dan nodig.

Checken hoe lang jouw mobiele nummer al in gebruik is?

Bekijk op de website van ACM hoe lang jouw 06-nummer bestaat en of je nummer al eerder is gebruikt door een andere provider. Let op: de site is soms overbelast. Blijf proberen.

