10 dingen die je denkt als je ‘GTST’ kijkt

Intriges, overspel en verraad: plof jij ook dagelijks op de bank om je te verliezen in de dramatische levens van de inwoners van Meerdijk (zie bovenstaande video)? Dan zijn deze dingen je vast weleens opgevallen…

1. De dames dragen altijd make-up als ze wakker worden.

I woke up like this!

2. Er is maar één rechercheur, Aysen, die alle zaken oplost.

Oók als ze er zelf privé zeer nauw bij betrokken is.

3. Ze spreken wel af, maar vergeten een plaats of tijd te noemen.

Kanttekening: Meerdijk is zo klein dat je elkaar vanzelf wel tegenkomt.

4. Ze hebben ALTIJD een privékamer in het ziekenhuis.

En dat terwijl de rest van Nederland het met minstens 3 zaalgenoten moet rooien.

5. Zelfs moordzaken worden aan een tafeltje in de Koning of De Rozenboom besproken.

Eh, ja…

6. Bezorgers brengen de bestelling helemaal naar de keuken.

Terwijl wij het altijd bij de voordeur in onze handen gedrukt krijgen.

7. Ze hebben van de één op de andere dag een COMPLEET nieuwe inrichting, zonder dat daar over gesproken wordt.

Leuk behangetje, toch?

8. Ze trekken continu in elkaars huis

Zo woonden in de Toko onder andere: Nout, Lorena, Nina, Bing, Aysen, Nuran, Lucas, Sjoerd, Danny, Sjors, Wiet etc., etc.

9. Moeilijke gesprekken worden altijd gevoerd met de rug naar de ander.

Praat lastig, filmt makkelijk.

10. Ze gaan altijd naar huis terwijl hun drankje nog lang niet op is.

En lopen ook de helft van de tijd weg zonder te betalen. Fijne avond!

