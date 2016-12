Verhaal van vrouw die 10 euro aan een boom hing, is nóg mooier geworden

Onlangs schreven we over de Vlaamse Liesbeth Russel, die iets goeds wilde doen voor Kerst en besloot om 10 euro achter te laten in het bos. Op een briefje schreef ze dat ze hoopte dat ze er iemand blij mee kon maken. Het verhaal krijgt nu een nog mooiere wending.

Liesbeth wandelt dagelijks met haar hond in het bos en besloot 2 weken geleden ter plekke de goede raad te verrichten. Ze hing 10 euro aan een boom en wilde daarmee een ander een fijne Kerst bezorgen. “Ik kan niet zomaar met grote bedragen rondstrooien, maar ik dacht: misschien is er wel iemand die deze 10 euro beter kan gebruiken dan ik”, zei ze daarover tegen Het Nieuwsblad.

Verbaasd

Tot haar verbazing hing het tientje na 4 dagen nog steeds aan de boom. Even dacht ze dat niemand het had opgemerkt, maar dat bleek niet het geval: 2 passanten hadden namelijk een hartverwarmende boodschap achtergelaten. Liesbeth: “Dit had ik nooit verwacht. Blijkbaar luistert iedereen naar de vraag in de brief, om het geld te laten hangen als die 10 euro het verschil niet maken.”

Meer geld

En daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Na 2 weken heeft nog steeds niemand het geld meegenomen. In tegendeel. Liesbeth: “Enkele voorbijgangers hebben er zelfs nog wat meer geld bijgedaan. Er zit nu al 30 euro in het mapje. 5 mensen hebben er ook een eigen boodschap bijgeschreven, allemaal hartverwarmende reacties”, vertelt ze aan Het belang van Limburg.

Mooie afsluiter

Ze hoopt nog altijd dat het geld terechtkomt bij iemand die het goed kan gebruiken. “En dat hij of zij een berichtje achterlaat. Een eenvoudig ‘dankjewel’ zou ik al fantastisch vinden”, zegt ze. “Dat zou een mooie afsluiter zijn van het oude jaar.”

Bron & beeld: Nieuwsblad, Het belang van Limburg