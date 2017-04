Wat een baas: 101-jarige vrouw wint goud op 100 meter sprint

Na Julia Hawkins die op haar 100e begon met hardlopen, wist nu de 101-jarige Man Kaur goud te winnen op de 100 meter sprint op de World Master Games in Nieuw-Zeeland.

De hoogbejaarde hinde kwam met een tijd van 1 minuut 14.48 seconden over de streep en won daarmee goud. Dat zij de eerste prijs ‘wegkaapte’ was te verwachten; ze was de enige deelnemer aan dit onderdeel binnen haar leeftijdscategorie. Geen enkele andere 100+’er had zich aangemeld voor het toernooi.

Nadat zij haar gouden plak had opgehaald, kon er zelfs nog een klein dansje van af. Heerlijk, doe ons die energie op haar leeftijd.

LEES OOK:

Bron: Hart over de Grens. Beeld: iStock

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.