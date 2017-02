106 jaar oud en je dan nog verloven: deze vrouw deed het!

Valdemira Rodrigues de Oliveira mag zich de oudste persoon ooit noemen die zich heeft verloofd. De Braziliaanse vrouw heeft zich namelijk op 106-jarige leeftijd verloofd met haar 66-jarige vriend.

Om de bijzondere mijlpaal te vieren gaf het stel onlangs een verlovingsceremonie voor maar liefst 150 gasten.

Soulmate

Oliveira liep Aparecido Dias Jacob 3 jaar geleden tegen het lijf in een verzorgingstehuis. Het duurde niet lang voordat de vonk oversloeg. Bijzonder is dat het voor beide een ‘eerste keer’ was: Oliveira als Jacob zijn nog niet eerder getrouwd geweest en hebben geen kinderen. De twee zijn dan ook dolgelukkig dat ze alsnog een soulmate hebben gevonden en brengen zoveel mogelijk tijd met elkaar door.

Leeftijdsverschil

”Ik was meteen verliefd op hem,” vertelt Oliveira aan Daily Mail. ”Ik vind hem heel erg leuk. Als hij doodgaat, ga ik ook dood.” Er zit een aardig groot leeftijdsverschil tussen de twee, maar daar maken ze zich niet druk om. Jacob: ”Vanaf het moment dat ik Valda zag was ik verkocht. Ik weet dat ze wat ouder is dan mij, maar dat maakt helemaal niks uit. Ze maakt mij gelukkig en daar gaat het om.”

