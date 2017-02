Ouders brengen na overlijden dochtertje nog 16 dagen met haar door

4 weken na haar geboorte overleed het dochtertje van de Britse Charlotte Szakacs aan de gevolgen van een zeldzame chromosoomafwijking. Het meisje bleef na haar dood nog 16 dagen bij haar ouders.

Op 13 december werd de kleine Evlyn geboren. Omdat haar hersenen niet goed ontwikkeld waren en haar luchtwegen en aorta heel smal waren door een chromosoomafwijking werd het meisje meteen na haar geboorte aan de beademing gelegd. Drie dagen lang konden Charlotte en haar man hun kindje nog niet vasthouden. Vier weken lang heeft het meisje gevochten voor haar leven, maar op 10 januari overleed ze in een hospice in de armen van haar ouders toch aan de gevolgen van haar afwijking. Het meisje was zo zwak dat ze niet zelfstandig kon ademen. Daardoor kon ze ook niet geopeerd worden. “Na haar dood zijn we nog 12 dagen met haar in het hospice gebleven omdat het hospice ons een gekoeld kinderbedje kon bieden”, vertelt de vrouw aan Daily Mail. “We konden Evlyn 5 tot 10 minuten uit haar bedje halen om haar te knuffelen of een stukje met haar in de tuin te wandelen.”

Thuis

Na die 12 dagen vond het stel een manier om het speciale bedje naar hun huis te krijgen. “Ik was zo gespannen toen we haar mee naar huis mochten nemen. Ik wist niet of het goed zou voelen, maar het was zo fijn om haar thuis te hebben”, vertelt Charlotte. Het meisje kon nog 4 dagen in haar eigen huis doorbrengen. “Haar laatste nacht heeft ze doorgebracht in het bedje dat we voor haar hadden gekocht.”



Begrafenis

De begrafenis was heel moeilijk voor de ouders omdat dat pas echt het moment was dat het binnenkwam dat het meisje was overleden. “Ook al hebben wij nu veel pijn, is het toch een opluchting dat Evlyn nu op een betere plek is.”

Optie

“Heel veel mensen kennen deze optie niet. Er zijn andere moeders naar mij toe gekomen om te vertellen dat het ze heel erg had kunnen helpen. Daarom wil ik deze optie onder de aandacht brengen. Ik weet dat het niet voor iedereen een goede optie is, maar voor ons was het zo belangrijk om deze tijd als familie te hebben en ons meisje zelfs nog te kunnen knuffelen en met haar in de kinderwagen te kunnen wandelen. Dat heeft me op emotioneel vlak heel veel geholpen.”

